På tide å bytte lag

Man bytter ikke fotballag, sier de. De tar feil.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Han hadde stått last og brast med Manchester United siden Ole Gunnar Solskjær entret Old Trafford som manager. Det var nytt. Han hadde aldri holdt med United før. Han hadde holdt med alt annet enn United. Men Solskjær fikk ham med på laget.

Det hadde selvsagt vært nedturer underveis. Nedturer som normalt hadde fått ham til å hoppe over til et annet lag. Men han hadde stått imot, lenger enn han noen gang hadde gjort før. Han hadde nesten følt seg som en ekte United-fan.

Søndag var det tid for storkamp på hjemmebane. Han var sikker på at United skulle gruse Liverpool, dette sjelløse kjøpelaget.

Han skulle synge «I’d rather walk alone» av full hals etterpå. Og servere den ene gode vitsen etter den andre til Liverpool-folket ved kaffemaskinen på jobb. I dagevis. Ja, kanskje han kunne holde det gående i uker og måneder.

Men. Så. Til pause ledet Liverpool med fire mål. Ikke fordi Liverpool var gode; det har de aldri vært. Men fordi United var kjempedårlige. Leverbasseng-laget skårte en gang til i andre omgang, og United fikk Pogba utvist. Gamlesjef Ferguson satt på tribunen og ristet på hodet som en skuffet far.

Han tok forbehold om at hele United var blitt smittet av korona dagen før, og at det ennå ikke hadde slått ut på testene. Men hvis ikke det var korona, måtte han snart ta en beslutning. Det var grenser for mange ydmykende tap han var villig til å være med på.

Hver gang han møtte svigerfar nå, ble han minnet på hvordan han kunne hatt det. Svigerfar holdt med Chelsea av gammel vane. Nå lå Chelsea på topp på tabellen, og så ut til å kunne hamle opp med Liverpool, noe som tross alt var det viktigste.

Leicester (Leisjester blant mødre) var også en mulighet, men de lå litt for langt nede til å ha noen sjanse til å ta gullet.

Han måtte finne et vinnerlag å holde med, sånn at det ble mer kjekt enn drid. Og han ville helst stikke fra United før Solskjær fikk sparken. Da ville det se best ut.