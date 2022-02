Navnet skjemmer noen

DRØSET: Noen ting er ikke til salgs (jo, da, klart de er det).

Ikke alt kan kjøpes for penger (med mindre du slenger på en kake, da).

Letolin

– Klar for en tur?

– Ja, absolutt!

– Skal vi treffes ved Vår Energi Arena?

– Hæ?

– Skøytebanen i Sørmarka. Den kommunale, som nå er oppkalt etter et oljeselskap. De solgte sjel ... sorry, navnet, til et oljeselskap. Utrolig hva du får for 10 millioner.

– Ja, jo, vi kan treffes der. Men jeg er i byen.

– Akkurat. Da treffes vi ved Halliburton plass.

– Hæ?

– Ja, eller Arneageren. Halliburton har kjøpt navnet for 750.000, men du vet hvor det ligger. Rett ved Hinna billakkering Arena.

– Hæ?

– Sølvberget, som nå heter Hinna billakkering Arena. 300.000 rett i kassen.

– Ja, jo, jeg kan parkere under Valbergtårnet.

– Du mener Starbuckstårnet?

– Herre ... det tårnet i alle fall.

– Vi har jo flere tårn. Du blander ikke med Rema 1000 Hillevåg Tårnet.

– Hæ?

– Vålandstårnet, som det het før. Eller tårnet på Kondomeriet Arena?

– Hva er Kondomeriet Arena?

– Det var tidligere kjent som Stavanger domkirke, men navnet ble solgt for rundt 300.000 sølvpenger.

– Gi meg styrke.

– Navnet passer jo godt med naboen, Lockheed Martin College.

– Hva er det?

– Stavanger katedralskole. Rett ved Aqua Group Pound.

– La meg gjette at det er det nye navnet på Breiavatnet.

– Helt riktig. Det lille vannet midt i byen, ikke det store, tidligere kjent som Stokkavatnet, nå solgt for 1,6 millioner til britiske Atomic Weapons Establishment. Big Atomic Water, og Small Atomic Water, som kostet 300.000 pluss moms.

– Hvem har bestemt dette?

– Det er de som jobber i Gaz de France Towers.

– Hæ?

– Eller Rådhuset da. Rådhuset i Marlboro Light City.

– Hæ?

– Ja, eller Stavanger da, som det het før.