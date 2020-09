Slik unngår du korona-skam. Kanskje.

Drøset: Mange har sikkert lurt på hva som er korrekt korona-oppførsel denne måneden. Her har dere en lettfattelig oversikt.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Foto: Lise Åserud

Ki9

Det skal ikke være lett, det vet vi. Mange av oss sliter da også med å forstå hva som er forskjellen på forbud og påbud på den ene siden og anbefalinger på den andre. Hva betyr for eksempel dette med gule land? Man har for så vidt lov å reise, men frarådes samtidig å gjøre det. Kanskje kan man få karantene når man kommer hjem, litt avhengig av om landet man besøker skifter farge i mellomtiden. Kanskje går det helt fint. Kanskje blir man også smittet av korona i et gult eller grønt land. For eksempel i Norge.

Så for å unngå å rammes av ny-ordet korona-skam, kan det være greit å huske på følgende:

Man må alltid bruke håndsprit før man går inn i butikken. Man må ikke ta på noe man ikke har tenkt å kjøpe, så hvis du er så uheldig å plukke opp et råttent eple, skal du ha det med deg hjem. Du må aldri sjekke telefonen mens du er i butikken. Vi kan jo ikke vite hvor den har vært. Hvis du ikke klarer å la være, er det rett tilbake til start, altså til spriten.

Du må ikke gå i butikken så ofte, og i hvert fall ikke sammen med barna, med mindre du har dem i bånd, hvilket vil bli sett på som barnemishandling, så dette er en kamp du aldri kommer til å vinne. Du må heller ikke handle inn for mye om gangen, for det kan ses på som hamstring, og før vi vet ordet av det er det tomt for gjær igjen. Du må samtidig sørge for at du handler en del, for nå er det alle sitt ansvar å holde hjulene i gang, og da må vi ha en viss flyt av penger. Bortsett fra etter midnatt, selvsagt. Da må du ta med deg pengene dine hjem, og i hvert fall ikke gå på nachspiel. Du bør for så vidt ikke gå på vorspiel heller, eller på andre typer besøk, for det er som kjent slik de fleste smittetilfellene oppstår. Samtidig må vi ikke bli helt hysteriske heller. Men vi må fortsatt holde meteren, også på besøk, derfor er det kanskje best å besøke folk som har god plass. Dette kan imidlertid oppfattes som stigmatiserende for folk som har dårlig plass, så derfor er det kanskje tross alt best at folk heller møtes ute. Eventuelt bare holder seg hjemme og møtes digitalt.

Håper dette var oppklarende. Lykke til videre.