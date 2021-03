Heller ikke litt utroskap er greit, visstnok

Han hadde gjort noe galt, tydeligvis.

Foto: Stephen Butkus/Fremantle/NRK

Han ante ikke at det kunne vekke så sterke reaksjoner. En viss reaksjon hadde han tatt høyde for, men han hadde holdt det for 87 prosent sikkert at hun ikke ville bry seg noe særlig.

Hadde han visst at hun ville ta til tårene, ville han muligens ha latt det være. Latt være å fortelle henne, iallfall. Men nå var det for sent. Der satt hun og kjeftet, på andre siden av kjøkkenbordet.

Ofte når hun ble sint og ordene haglet, prøvde han å tenke på noe annet. Noe kjekt. For eksempel på hva han skulle handle på polet neste gang, om han trengte en ny grill før årets sesong eller noe mer aktuelt; skulle han ha servelat eller salami på det neste rundstykket?

Som regel krevde hun noen svar til slutt, og da var det best å få med seg det siste spørsmålet.

Og hovedspørsmålet, slik han oppfattet det, var: Hvorfor?

Hva skulle han si til det? Han prøvde seg med at han ikke visste at det var en stor sak for henne. Han så nå at det var en stor sak, selv om han innerst inne visste at det ikke var det, rent objektivt sett.

Kvelden før hadde han sett de to første episodene av den nye sesongen av tv-serien «Exit». Helt alene, i ro og mak, godt nedsunket i sofaputene.

Han hadde vært innom tanken på om det kunne være et regelbrudd, og derfor hadde han jo vurdert saken. Han var ikke dum. Men han hadde kommet til at denne serien ikke var så viktig for kånå, og at han fint kunne se en episode. Og så ble det to, siden han var i gang.

Serieutroskap. Det var ordet hun brukte. «Exit» hadde vært utpekt som en serie de skulle se sammen, visstnok. Hun hadde sagt det før, innimellom alle de andre milliarder ordene han burde ha husket fra de siste ukene.

Nå hadde han altså sett de to episodene, og det kunne ingen endre på. Men hva om han bare så de to episodene om igjen, sammen med henne? Nei, da ville jo han vite hva som ventet rundt neste sving, mens hun satt der som en idiot og ikke visste noen verdens ting.

De to episodene skulle hun se alene. Hun skulle være utro tilbake. Den satt.