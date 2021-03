Det blir gull!

DRØSET: Hvis fotballsesongen blir avlyst, rykker vi i hvert fall ikke ned.

Foto: Jon Olav Nesvold / Bildbyrån

arild i.

Vi som vokste opp med at Viking tok gull hvert år, har slitt ørlite med å tilpasse oss en annen virkelighet. Forventningen, nei - kravet - er derfor at vi skal ta gull hvert år.

I år stiller vi med to assistenttrenere som ikke har noen sjef, en administrasjon som med få unntak kommer rett ut av blårussbilen og en håndfull spillere som vi ikke aner hvem er. Til gjengjeld får vi ikke gå på kampene, hvis de i det hele tatt blir spilt.

For en sesong det kan bli!

Hvis bare koronasmitten kan dra seg ytterligere til, er det håp om at dette kongeriket har over 2000 nye smittetilfeller daglig i påsken, noe som vil medføre at nær 10 millioner nordmenn vil ligge under for koronaviruset i det vi skriver november og serieinnspurt, om utviklingen fortsetter slik. Noe som vil være smått imponerende i et land med bare halvparten så mange innbyggere, spør du meg.

Derfor hersker ingen tvil om at klubber fra smitteutsatte steder må nektes å være med i årets eliteserie. Det betyr at vi i så fall må klare oss uten Lillestrøm, Vålerengen, Haugesund, Bodø/Glimt og Brann.

Siden Stabæk kommer fra den nedstengte osloregionen der alle er helt forferdelig kjempesyke, er det ingen tvil om at klubben må bli diskvalifisert, for sikkerhets skyld sammen med Mjøndalen og Strømsgodset. Kan vi i tillegg få Sandefjord og Odd suspendert sammen med Sarpsborg - som praktisk talt kommer fra Sverige - ligger vi an til bare å måtte sette klubber fra oppi der ut av spill, noe som bør være enkelt.

Molde må diskvalifiseres på grunn av koronafaren de representerer etter å ha spilt i Europa hele vinteren. Kristiansund kommer fra samme nabolaget, og spør du meg har de aldri vært riktig friske oppe i Trondheim og Tromsø heller.

Viking er med andre ord den eneste klubben som faktisk kan delta i eliteserien.

Det blir gull!