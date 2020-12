Risiko for drama under gudstjenesten

Den norske kirke kan umulig ha tenkt på konsekvensene av å sende drøssevis av julegudstjenester ut på nettet i år.

På julaften går over en halv million nordmenn til gudstjeneste, og de står dermed for en tidel av alle slike besøk i løpet av et helt år. Da sier det seg selv at det er mye rabe som slenger innom nærmeste kirke før de skal hjem og bade i gavepapir, fett og alkohol.

Men det er jo fint at all slags folk møter opp i finstasen, og sitter pent og pyntelig og hører godt etter når presten serverer det ene gullkornet etter det andre. Ingen blir et verre menneske av det. Det er ikke på julaften at folk får beskjed om hvem som får ligge med hvem.

På julaften blir det helst snakk om verdens mest kjente baby, verdens mest kjente stall, verdens mest kjente myrra og verdens mest kjente jomfrufødsel, eller «jomfrufødsel», som noen kaller det.

Så sitter alle som tente lys, rake i ryggen og beina samlet, siden det jo alltid er trangt på julaften, og fordi kirkebenkene som alltid er harde og vonde og 90 grader i ryggen – laget sånn for at ingen skal sovne.

Og nå nærmer vi oss kjernen. På grunn av disse koronatider må de aller fleste av den halve millionen nordmenn se gudstjenesten hjemmefra, via internettet. En ting er at mange kanskje finner noe mer spennende på nettet; en løyen kattevideo eller to, for eksempel.

Poenget er at kirken ikke lenger vil ha kontroll på denne bredt sammensatte gjengen. Er det sannsynlig at folk vil finne fram den hardeste og vondeste stolen de har, og så sitte der som fromme lam?

Eller, og her er brannfakkelen, vil de slenge seg ned i en myk sofa med datamaskinen i fanget?

Ingen får komme inn på gudstjeneste i kirken i bare ønniken, men det kan faktisk skje her. Folk kan til og med danse til musikken fra gudstjenesten. Alle vet hva dans kan føre til, nemlig drama, som igjen kan føre til enda mer dans. Evig runddans, kalles det.

Vi risikerer at den jevne julaftenkirkegjenger i år setter seg ned med en sekspakke øl og skål med chips. Hvordan julebudskapet da blir tatt imot, med omstendigheter bare fantasien kan sette grenser for, vet ingen. Det blir null kontroll.

God jul!