Barbarer ødelegge Domkirken

DRØSET: Je forstår det sånn, atte de har gravt opp hele golvet inne i Domkirken, sånn atte det ikke går an å gå på det lenger.

arild i.

Hva ska vi med golv, hvisomatte ikke vi kan gå på det?

De ødelegge jo hele kirken vår, de barbarene.

Je bler helt altererte bare av å tenke på det.

Her har vi forriktige stavangerfolk døpt hverandre å komformert osser å gifte osser med hverandre i hondrevis av år, å så ska vi ikke få lov til det lenger, bare for det atte Håkon den Gode, eller hva de nå hete alle sammen, kan ha bygd en kirke der for lenge siden.

Han borde jo tenkt seg om da, før an bygde en kirke onder golvet til Domkirken.

Hva gir du meg?

Nå sie de det, atte de kanskje må grave enda dybere, for det atte kanskje så ligge Erling Skjalgsson å konen hans begravte der å allslags, å det må de jo finne ud. Men helledossen, Erling Skjalgsson å de kom jo fra langt ude på Solen, å da ligge de vel begravte i den ruinkirken så de har posst så voldsomt opp der ude på bondelandet atte an knapt nok kan regnes for å ver en ruin lenger.

Gå an!

De har jo ruinert hele ruinen.

Å i mellomtiden e der ingen av osser fra de kondisjonerte familiene i byen våres så kan gifte seg, eller komformere seg, eller døbe ongene sine eller noen ting. Vi kan knapt nok ble begravte. Det komme jo til å gå rett i fortabelsen med osser alle sammen, på gronn av dette gravearbeidet.

Håkon den Gode meg en visse plass!

Hvis du bygge kirken din onder en aen kirke, så e du ikke spesielt gode i mine øyer. Da e du ganske dårlige, faktisk. Jaffal til å bygge kirker.

Nei, nå må je bent frem sedde meg ned å ha meg en liden jinn.

Mon tro om det går an å sidde onder hengebjerken udi haven?