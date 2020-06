Valutaløs

Drøset: Lite vits i penger, om man ikke kan bruke dem på å spise is med utsikt?

Publisert: Nå nettopp

Hun hadde opprydning i kjøkkenskuffene. Det lå sedler flere steder. Optimistisk nok. Euro; de skulle sikret henne og gjengen rykende ferske croissanter i Paris, gelato i Roma eller ørsmå lammekoteletter på en gresk øy med utsikt over et blinkende, forlokkende middelhav.

Noen forlorne amerikanske dollar lå for seg selv. De så ut som lekepenger. Litt stusslige sammenlignet med de fargerike sedlene rundt seg. Det skulle være reisepenger til tantungenes tur vestover til Trump-landet. Den ble avblåst. Dronning Elizabeth smilte regalt fra pundsedlene. Men det ble ingen fish and chips nå. Ingen rusling langs Themsen. En stabel danske kroner. Ingen røde pølser, ingen enorm amerikaner-is med Guf OG flødebolle stappet nedi. Ingen rødspette eller Skagenrøre. Eneste pluss med det, var at hun slapp den gymnastiske limbodansen det var å komme seg ut av bilen på danskebåten, med bare noen få centimeters margin til nabobilen.

Da hun var liten, var hun fascinert over sedlene de fikk i hånden på utenlandstur. 1000 lire for å gå i kiosken for å kjøpe is til seg og lillebror i en italiensk ferieby. Nytrykkede jugoslaviske sedler med sykt mange nuller på, som knapt nok holdt til en sandwich på kafeen. Tyske mark. Tyrkiske lira. Nå var mesteparten av dem historie. Euroen hadde valset over det meste.

Men nå satt hun altså der med en rull ubrukte feriedrømmer. Hun dro i banken for å veksle. Damen i servicedisken så bestyrtet på meg. «Hva vil du jeg skal gjøre med disse? Vi har jo ikke hatt kasser her på årevis.»

Jeg foreslo halvmuntert at siden dette var en bank, og de drev med penger og det at jeg hadde kjøpt pengene hos dem tydet på at de hadde slike liggende på huset, men hun gjentok bare at de bare hadde maskiner.

Så da gikk turen til vekslekontoret, der en munter rumensk dame vekslet hele sulamitten til norske sedler. Så gikk turen tilbake til hovedbankkontoret, der en automat gladelig spiste pengene mine, og satte dem inn på felleskontoen - også kjent som «det sorte hullet». De kom til å ende opp et sted i Norge, for å betale for en sinnsykt dyr og ikke spesielt god croissant.

Men hjemme i skuffen lå fortsatt noen euro trygt forvart. Noen ting er hellige. Som iskrem med utsikt til middelhavet. Det var fortsatt lov å drømme.