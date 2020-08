Forsideguttene

Drøs: Det kom uventede nisser på lasset med sommerens lektyre.

I gamle dager hadde hun slept med seg kilovis med lesestoff på hytteturene. Det var ingenting som å synke ned i en litt sliten lenestol med tekoppen ved siden av og nyte fred og ro. Men så hadde hun fått et hendig lesebrett, som hun hadde fylt med godsaker, innhentet fra diverse salg og impulskjøp i seine nattetimer. Noen kunne stolt krysses av på årets leseliste. Men så var det de andre da.

For det hadde gått varmt i nettbutikken uken før hun dro ut i tilværelsen uten wifi. Tenk om hun gikk tom? En sommerroman havnet i kurven. Og så en til. Nesten i husmorroman-sjangeren. Men ikke helt i Jackie Collins-segmentet. Der gikk grensen. Men søte svisker fra sør-Frankrike. Varme skildringer av romanser på falleferdige arvegods i Italia. Bistre menn i England som tiner når den sprudlende, amerikanske malerinnen ramler inn kjøkkendørene midt i et styrtregn.

Og så, for å toppe det, en bok fra Nora Roberts, dronningen av hjerte/smerte og møter mellom spretne kvinns og høye, mystiske menn. Nåja. For å være ærlig, var det en boktrio. Men Roberts har jo skrevet over 150 romaner, så en trio fra henne er som en bok fra andre. Og det var jo fengende, selv om faktafeil som at poteten ble innført til Irland mange hundre år før det skjedde, gjorde at hun rev seg i håret.

Etter en stund la hun merke til at han i heimen med sans for seriøs faglitteratur humret hver gang han passerte eboken. "Ja? Fengende bok?" Hun svarte litt iltert, etter den femte kommentaren. Så begynte hun å legge merke til skjermspareren. For der tikket det inn reklame.

Men der det før hadde vært seriøse bilder av seriøse ting for seriøse folk, var det nå til dels toppløse menn med rufsete hår, sløret blikk og titler som "den uperfekte helten", "Titanen" og "Ridder ved uhell".

Hun forsøkte å skru av skjermspareren. De uheldige ridderne – med og uten Ricky Martin-utringninger – fortsatte å tikke inn på de mest utidige tidspunkt de neste ukene, til stor glede for fnisende venner som mumlet om "husmorporno" bak ryggen hennes. Hun kjøpte seg halvblakk på seriøse bøker i forsøk på å snu algoritmen og stanse bildene. Ingenting hjalp.

Så da var det bare en ting å gjøre. Hun klikket seg inn i nettbutikken. Nora Roberts på salg. Med passende tittel: Fristelsen. Hun hentet tekoppen og satte seg.