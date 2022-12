Riskrem bør forbys

DRØSET: Grøt er verken middag eller dessert, og krem hører til på kaker. Så hvorfor skal vi spise grøt med pisket fløte på julaften?

Fintol

Hvis du lurer på om pannekaker er middag, er svaret: Ja, fordi du kan tilsette bacon. Om du tror at grøt er middag, er svaret: Nei, fordi du ikke kan tilsette bacon.

Alt som inneholder ordet grøt er heller ikke dessert.

Det finnes riktignok ett unntak fra denne regelen: Hvis du er over 60 år eller under 7 år gammel, er det lov å spise sviskegrøt eller rødgrøt til dessert.

For grøt er verken middag eller dessert. Grøten er litt som alkoholen: Hadde den blitt oppfunnet i dag, hadde den blitt forbudt. Tradisjon er eneste grunnen til at grøten har overlevd.

Den eneste dagen i uken grøt er tillatt å spise er lørdag - hvis du har nok kanel på. Men heller ikke da kvalifiserer grøt som middag. Da må du spise noe skikkelig seinere på dagen eller kvelden: Pizza for eksempel.

Du må ikke spise pizza med bacon. Men du kan, og retten blir ofte bedre. Torsk for eksempel: Enda bedre med bacon. For ikke å snakke om lutefisk. Ingen ville vel spist lutefisk i det hele tatt om det ikke var for baconet.

Dessert må helst inneholde sjokolade eller bær, men ulike former for pudding og fromasj er også lov, gjerne tilsatt vanilje eller karamell.

Moltekrem er altså dessert fordi den inneholder bær.

Sjokolademousse er dessert fordi den har sjokolade.

Karamellpudding er selvforklarende.

Dronning Maud inneholder sjokolade og er en slags fromasj.

Crème brûlée er en pudding med ekte vanilje - og kvalifiserer også.

Riskrem er altså ikke dessert, for den inneholder verken bær eller sjokolade og er heller ikke fromasj eller pudding.

Mange bruker også sukker tilsatt kunstig vaniljearoma, og vanilinsukker gjør at riskremen faller langt utenfor dessertdefinisjonen.

At sausen inneholder bær er litt formildende, og bruker du ekte vanilje eller ekte vaniljesukker i kremen, er fløtegrøten lov å spise som dessert én gang i året – på julaften. Men riskrem bør forbys - hadde det ikke vært for tradisjonen.