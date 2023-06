Måker og cruiseturister

Noen ganger gir også en småby tilbake.

Drøset Drøset er et daglig skråblikk skrevet av utvalgte journalister i Aftenbladet.

Vinteren hadde ennå ikke sluppet taket der han trasket bortover den humpete brosteinsgata. Om tre måneder var det høst og julekaker i butikken.

Lysglimtet var burgeren han hadde i hånden. Klassikeren Big Mac. Som han hadde stått og ventet på i en liten evighet mens sulten reiv og sleit i ham.

Han hadde ikke all verdens med tid. Det var derfor han hadde valgt å innta dette herremåltidet mens han var i bevegelse.

Rett ved Rolfsen-hjørnet der Søregata ender i Kirkegata, og like før brosteinene velter nedover Prostebakken, åpnet han gapet og tok et jafs av herligheten med seks poser med pepper på.

Ikke et stort jafs. Men heller ikke et lite. Sett i ettertid burde han helt klart tatt et gigantisk, slik at begge kinnene bulte. Det ville ikke tatt seg ut, selvsagt, men det ville uansett ha vært best.

Etter jafset holdt han den saftigtørre burgeren 20-30 centimeter fra kjeften, for han var snart klar for det neste. Siden det første jo ikke hadde vært særlig stort. Og sulten fortsatt gnog. Nå var han ved toppen av Prostebakken. Det kunne bare gå en vei.

Så ble verden snudd fullstendig på hodet.

Bakfra, over venstre skulder, kom et gråhvitt inferno fykende. I en brøkdel av et tusendels sekund kjente han noe som kunne minne om et nebb over fingrene, og så var lunsjen vekke.

Plutselig hadde han hovedrollen i en sitcom fra 80-tallet. Overalt sto det cruiseturister og lo. Bortsett fra ei som satt i rullestol og lo. De lo og lo. Hun i rullestol måtte holdes fast for ikke å ramle utav.

Så grusomt kjedelig var det altså på cruiseferie. Dette måkeangrepet var trolig det mest fornøyelige med hele turen deres.

For å gi dem enda mer underholdning, fant han fram den avsagde hagla han hadde under jakken og skjøt den mistenkte måka, ei måke han mistenkte for å være partneren til den mistenkte, alle ungene deres, fettere og kusiner. Han utryddet hele måkefamilien.

Nei da. Men det var rett før. I stedet snudde han og gikk for å kjøpe en ny burger, som han spiste inne.