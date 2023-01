Hjelm­politiet

Hjelmpolitiet finnes overalt, ikke bare hjemme.

Drøset Drøset er et daglig skråblikk skrevet av utvalgte journalister i Aftenbladet.

Det var en vanlig søndag i januar, altså en kjølig og regntung søndag. Han hadde glemt hansker, noe som var ganske ubehagelig, men ellers hadde han ikke glemt noe. Han hadde regntøy på seg, og ungene hadde regntøy på seg.

De syklet rolig og pyntelig på gangveien rundt det evinnelige Mosvatnet.

Han fikk øye på henne noen meter før passering. Jenta på sykkelen som kom imot dem, så ut til være seks-sju år gammel. Ellers var det ikke noe spesielt med henne.

Bortsett fra at hun stirret på ham, rett inn i øynene. I et halvt sekund jobbet hjernen med å finne ut om han kjente henne fra et sted, i tilfelle han burde si hei.

Da hun var halvannen meter ifra, ropte hun til ham, mens hun naglet ham med blikket:

– Hjelm!

Så var hun borte.

I et par lange sekunder vurderte han å snu seg etter den snusfornuftige drittungen og rope at hun kunne passe sine egne saker, feie for sin egen dør eller noe ironisk om at hun sikkert aldri hadde gjort noe galt selv i hele det korte livet sitt. Makan!

Men han holdt kjeft. Heldigvis. Den ungen var troende til det meste. Hvis han hadde svart, og hun oppfattet det som frekt, kunne han risikert at hun snudde og kom etter ham, og så lirt av seg en hel haug med ting hun hadde lært på skolen og besøk av han Stoltenberg i politiet og Trygg Trafikk og alt mulig.

Hans egne unger måtte ha sett faren stå skolerett for ei jente som nylig gikk i barnehagen.

Hjelmen hans lå jo i korgen på sykkelen. Den kunne han ha vist fram. Og sagt at her på gangveien i 2,5 kilometer i timen trenger vi ikke hjelm hvis vi ikke har en spesielt alvorlig sykdom fra før av. Med hans egne unger som vitner, med hjelm på.

Han kunne ha sagt at han hadde syklet i hele oppveksten uten hjelm. Ordet sykkelhjelm fantes ikke engang. Og han hadde overlevd helt til nå. Det var akkurat det han hadde sagt til kånå også i noen år, helt til hun kjøpte hjelm til ham.

Hvis han traff denne jenta igjen en gang, skulle han iallfall si at han hadde hjelmen med seg, akkurat som de som har redningsvesten under setet i båten.