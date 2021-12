Nyttårstalen 2021/2022

Om tre dager runder vi av nok et koronaår. Blir det et nytt?

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Et nytt år er like om hjørnet. Hva som venter der, vet bare de klarsynte, tror de. Vi andre har ikke peiling. Vi vet bare at vi skal legge bak oss det året som er gått, og det er ikke lite. Vi snakker tross alt om 365 dager. Det setter ting i perspektiv.

Også det nye året består av 365 dager, og alle skal fylles med noe. Sikkert mye drid, men også en del fine ting. Hvis vi får lov. Insh korona.

Vi uten milliardinntekter vil fortsette med kortvarige dusjer og dyner i sofaen til våren kommer en gang i slutten av juli. Vi skal gå i demonstrasjonstog mot myndighetenes anbefalinger om sparedusj. Der går grensen, iallfall en av dem. En god dusj skal ingen ta fra oss. Ingen skal være nødt til å grue seg til å dusje. Bruk sprittusj! Nei til sparedusj!

Hvis vi ser generelt på det, er det mye med myndighetene som ikke er særlig bra. Det må vi ikke glemme når vi står der og skåler på nyttårsaften, mens naboene svir av tusenlapper på ting som sier pang.

Vi skal fortsatt kjempe for det vi tror på, og mot det vi absolutt ikke tror på. For mange år siden advarte vi for eksempel mot Finnfast og Ryfast, men ingen hørte på oss. Nå kan alle se hvor mislykket alt er blitt.

Mange har gitt opp kampen, siden tunellene for lengst er åpnet, men det har ikke endret noe, hvis vi bare tenker etter. Høgsfjordrøret er ikke blitt en dårligere idé med årene, bare bedre. Ferjer er uansett koseligere enn tunell.

Vi går mot lysere tider, dag for dag. Det kan vi glede oss over, helt til det blir mørkere allerede fra juni av. Vi må ta vare på hverandre, bortsett fra dem vi ikke liker. De får andre ta seg av.

Til slutt vil jeg utbringe en skål til vaksinemotstanderne. Uten dem ville det meste gått på skinner, og livene våre ville blitt mer A4. Vi måtte ha kommet oss på jobb hver morgen, i allslags drittvær, i stedet for å ligge i sofaen i morgenkåpen med fyr i peisen.

Godt nyttår og godt nytt år!