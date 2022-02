Stemmekveget

DRØSET: MGP med familien? Takk for nå.

– Nå må du halda kjeft!

– Hæ, eg seier jo nesten ingenting!?

– Nei, men du offar og okkar og stønnar og skaper deg. Kan du ikkje bare gå og vera i eit anna rom?

Skulle han kastast ut av si eiga stove også, nå? På ein laurdagskveld? På sjølvaste gudskjelovkvelden med familien?

15-åringen såg strengt på han. Nå var ho i ferd med å få med seg mora også på laget. Typisk. Dei rotta seg alltid saman.

– Om du syns det er så ille, syns eg du skal finna på noko anna, sa Hu sjøl.

Han tykte ikkje han hadde klart seg så verst. For det første hadde han kome såpass seint på plass at han hadde sleppt å høyra dei fleste songane.

Då han fekk sjå oppsummeringa av finaleheatet, viste det seg å vera eit meisterskap i to ting:

a) Kven kunne halda flest høge tonar lengst, slik at dei kunne visa fram at dei var «flinke» å synga?

b) Kven kunne sjå og høyrast ut som dei var med i ein teikneserie for 10-åringar?

Han kunne halda ut begge desse tinga. Eller, rettare sagt, det var jo ikkje til å halda ut. Men han kunne ikkje for at heile kroppen vrei seg i smerte kvar gong dei på skjermen song nok ein uendeleg, sur tone. Han hadde aldri påstått at han var veldig god på subtilt kroppsspråk når han mistreivst, men han hadde i det minste halde kjeft. Stort sett.

Demningen brast då dei kom til snakkinga i den uendelege pausen fram mot resultatet. Han kunne tola mang ein fæl song, ein god del sure tonar, latterlege kostyme, dans og tøys. Men inderlegheit og pinlege plattheiter presentert som djup livsvisdom og innsikt!? Nei, der gjekk grensa.

Det var derfor han blei sitjande og prusta og stønna og vri seg og endåtil ropa mot tv-apparatet. Dette fall i dårleg jord i resten av familien.

– Nå må du skjerpa deg. Dei er jo bare glade, sa Hu sjøl.

– Men høyrer du kva han seier!? sa han, nyttelaust.

– Du kan få rydda av bordet, sa ho.

Han rydda av bordet. Sette inn i oppvaskmaskinen. Tørka av benken. Skjenka eit glas vin.

– Nå må du koma, ropte dei plutseleg frå stova. Han gjekk inn, forvirra.

– Nå er det siste stemmerunde! Du skal stemma på dei gule!