Støre baserer ikke tiltakene på synsing

DEBATT: Det er feil at statsminister Jonas Gahr Støre baserer regjeringens koronatiltak om skjenkestopp på synsing slik som kommentator Hilde Øvrebekk insinuerer i sin kommentar Aftenbladet på 7. januar.

Sverre Uhlving Medlem i Stavanger kommunestyre og utvalg for helse og velferd (Ap)

Både Støre og helseminister Ingvild Kjerkol har gjentatte ganger vært tydelig på at de baserer tiltaket på tydelige faglige råd fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.

Den forrige regjeringen ble i en tilsvarende situasjon for ett år siden overkjørt av Stortingsflertallet – inkludert Ap og Sp – på tross av faglige råd fra FIH og HD. Problemet den gangen var at deler av serveringsbransjen ikke viste seg tilliten verdig. En del puber og barer begynte å servere pølser for å omgå krav om spiseplikt for å servere alkohol. Smitten økte samtidig mye. Dette var også erfaringen fra andre land.

Det for tiden rekordmange innlagte og intensivpasienter på SUS.

Stor usikkerhet

Skjenkestoppen før jul ble vedtatt etter klare råd både fra FHI og HD. Fordi koronasmitten økte kraftig og den ukjente og mer smittsomme omikron var på vei inn i Norge. Det var stor usikkerhet om hva som kom. Nå ser omikron ut til å gi mindre alvorlig sykdom, men vi vet fortsatt ikke betydningen av det siden den er så mye mer smittsom.

Professor Gunnveig Grødeland uttalte at tiltakene kan lettes på såfremt sykehusene har kapasitet til å behandle de som blir alvorlig syke. Altså forbehold om kapasitet på sykehusene! Sykehusenes behandlingskapasitet er fortsatt svært presset. Eksempelvis er det for tiden rekordmange innlagte og intensivpasienter på SUS.

Når Øvrebekk synes å mene at statsministeren baserer seg på synsing så er det ikke bare feil, men respektløst og egnet til å skape mistillit.

Jeg blir lei meg, men også provosert og oppfatter det som respektløst når restauranteier Torill Renaa mener at regjeringen er fiendtlig innstilt mot arbeiderne og bedriftseiere. Jeg skjønner godt hennes og hele bransjens fortvilelse og oppgitthet over den vanskelige situasjonen og spesielt at det varer så lenge og stadig nye runder.

Men jeg synes vi skal ha respekt for at denne pandemien stadig endrer seg, og nye problemer dukker opp. Dette gjør det krevende å vite hva som er rett til enhver tid. Vi har svært dyktige fagfolk i FHI og Helsedirektoratet som gir de beste råd til regjeringen. Inntrykket er at både den forrige og nåværende regjering fatter sine avgjørelser med det største alvor og med de beste intensjoner for hele det norske samfunn. Videre at når de får ny kunnskap og erfaring så er regjeringen rask med å endre sine anbefalinger og beslutninger så de til enhver tid er mest mulig treffsikre og balanserte.

Farlig

Jeg forventer at Aftenbladet og Øvrebekk ikke sprer mistanker om at vår statsminister og regjering baserer sine beslutninger i disse krevende tider på synsing! Det er farlig!