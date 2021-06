30 år

Drøset: Hun hadde akkurat rundet 30 år med lappen. 30 år. Så hun hadde satt seg ned og tenkt etter.

Foto: Shutterstock

H9

30 år. Sju biler. En av dem med DAB. En bil uten tak. En bil med tak, men uten varmeanlegg, det vil si - på grunn av en ødelagt varmeveksler kunne man velge mellom to alternativ: 1) Fri, varm, eksosblandet luft inn, og hodet ut av vinduet (varm på beina, kald i hodet-metoden), eller 2) aldeles iskaldt.

Fem bulker, der tre var hennes egen feil. En var et brødhode som bare rygget bakover midt i utkjørselen til en hovedvei. Den alvorligste skyldtes en ekstremt nærsynt eller stressa bussjåfør, som dundret i bilen mens hun sto i ro og ventet på å kjøre inn i parkeringshuset på Jorenholmen.

Tre parkeringsbøter: En på 90-tallet, en på 2000-tallet, og en på 2020-tallet.

0 fartsbøter. 0 prikker. (begge deler mest flaks, må hun innrømme)

Hvor mange ganger låst bilen igjen med nøklene inni? 5. (Var lettere før sentrallås ble standard)

Hvor mange ganger dyttet bilen i gang? Ca. 60. Alle med bil 1, en værsjuk VW boble, 1967-årgang.

Hvor mange ganger opplevd at takluken åpner seg når du bremser i Bergelandstunnelen? Hver gang det regnet (bil nr. 3)

Opplevd å øse bilen tom for vann? Ja. Bil nr. 2, der platen under vinduet hadde falt ned, slik at alt rant rett inn i bilen.

I 2020 kjørte personbilistene i Rogaland 10.478 kilometer i snitt. Hun hadde vært flink å sykle de siste årene, men hatt langturer med bil i helger og ferier. Så dersom hun regnet 10.000 km i snitt i året, tilsvarte det totalt 300.000 kilometer = 23,5 gang rundt ekvator, eller 60 ganger tur/retur Stavanger-Nordkapp (via Sverige). Eller opplevelsen av 2,5 gang rundt Stokkavannet dersom du er i dårlig løpeform.

Betalt i forsikringsavgift: Mellom 130.000 og 150.000 kroner.

Antall innbrudd i bilen? Ett - i bil 2, som var dømt til en lyssky tilværelse. Etter oversvømmelse og innbrudd ble den solgt for en rimelig penge til en hyggelig dame på østlandet, som året etter opplevde at den ble stjålet og deretter satt fyr på. En ekte mandagsbil.

Betalt i bensinavgift? Dersom hun regnet snittpris på drivstoff til 12 kroner literen, og ganget opp, hadde hun fylt drivstoff for cirka 360.000 kroner. Med snittavgift på 68%, tilsvarte det 244.800 kroner til statskassen. Eller nok til ca. 1 meter firfeltsvei med kryss. (Dronning Eufemias gate i Oslo kostet 1,32 milllioner kroner per meter, så det hadde ikke blitt mange centimeterne bidra fra hennes del).

Antall timer hun hadde kost seg bak rattet? Omtrent samtlige. Hun planla allerede å gå for 30 nye år. 58 ganger tur retur Roma? Ja. Hørtes omtrent passelig ut.