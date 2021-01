Sommerkroppen, hei, hei

Jaddaaaaaaaa. Nå er vi i gang, dere. Og vi har god tid.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Uke 1 er her. Nytt år, nye muligheter.

Årets første mandag var i går. Og kjenner jeg mange av oss rett, var det litt av en mandag. Den startet med litt ost, litt juice blandet med vann, litt knekkebrød og litt lite smør. Sånn skal det være i uke 1.

Mange av oss syntes nok det var en litt brå overgang fra juleferie med skinke og lammerull og eggerøre og rekesalat og ribbe og pinnekjøtt og øl og vin og det som bedre var.

Mange av oss tenkte sikkert i går at det kunne være lurt å utsette opptreningen til uke 2, for å samle opp mer motivasjon, og dermed komme sterkere tilbake. Siden det dessuten var pinnekjøttrester i kjøleskapet.

Men det er en farlig tanke. Da er det viktig å se for seg belønningen langt, langt der framme: Sommerkroppen 2021 (SK21).

Mange av oss begynte på et lignende SK-prosjekt i fjor også, og i forfjor, og kanskje årene før det. Vi hadde som mål å løpe maraton, for å kunne legge ut bilde fra målområdet i sosiale medier og skrive at vi hadde løpt maraton. Vi skulle flekke av oss t-skjorta etterpå og vise fram de blodige brystvortene som vi hadde glemt å teipe før løpet. Alt dette gikk fløyten i de andre årene.

Men det er 2021 som gjelder. 2021 blir kanon. Nå gjelder det bare å holde motivasjonen oppe i uke 1. Hvis uke 1 forløper sånn noenlunde greit, uten altfor mange mørke tanker, står uke 2 for tur.

Mange av oss vil mot slutten av den første uken spørre inni oss selv om uke 2 kommer til å bli like nitrist, med like lite fett og sukker og glede, og like mye blod, svette og rumling i magen. Hvis vi har tenkt å fortsette med samme regime, vil svaret bli ja. Det tar tid å venne seg til et liv i forsakelse.

Heldigvis kan vi gi opp og gå tilbake til det vanlige livet med sofa, chips og pinnekjøttrester. Vi må helt enkelt veie de gledene opp mot målet om å ta hundre plutselige armhevinger på stranden i sommer, og legge ut bilde av det etterpå.

SK21 lyser der framme, dere. Kom an, kanskje!