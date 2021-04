Under falskt flagg

Å seile under falskt flagg kan være deilig. Og straffbart.

Foto: Shutterstock

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Kjære politiet

Lørdag kveld satt jeg i sofaen med Lørdagsrevyen surrende i forgrunnen. Plutselig var det noe som fanget interessen, og nå lurer jeg på om dette noe også kan fange meg.

Jeg ønsker ikke å havne i fengsel, og derfor kommer det ikke på tale å skrive under fullt navn. Håper på forståelse.

Innslaget på revyen handlet om en kunstner som i flere tiår hadde satt sammen ulike farger på et lerret, slik at det til slutt ble en helhet. Altså et maleri. Han skal ha gjort det ofte, og derfor var det snakk om ganske mange malerier.

Problemet var at kunstneren i alle år hadde signert maleriene med et annet navn enn sitt eget, det han står oppført med i folkeregisteret.

Han hadde brukt det som kalles pseudonym. Og nå ville dere i politiet ødelegge maleriene, og få den fargerike mannen straffet. Siden så mange hadde likt kunstverkene, og betalt mange tusen for dem.

Nå har det seg altså sånn at jeg selv opptrer under pseudonym i en større avis i dette landet. Jeg sier ikke hvilken.

Jeg vil ikke kalle det kunstverk, akkurat, men det vil dere vel heller ikke kalle maleriene til han andre, siden dere vil brenne dem. Jeg rabler ned noen ord og setter dem sammen, slik at det blir en helhet, og så kan folk kjøpe avisen og lese det.

Enkelte rister sikkert bare på hodet og blar videre etter første avsnitt. Men ganske mange, vil jeg tro, får bakoversveis når helt ny innsikt treffer dem, slik at livet endrer retning. Tekstene kan være veldig dype, som dere sikkert forstår.

Det jeg lurer på, er om jeg risikerer noe hvis jeg fortsetter. Vil dere lete opp alle avisene jeg har skrevet i under falskt navn, og brenne dem på Torget? Og hva vil dere i tilfelle gjøre med meg? Jeg er rimelig lettskremt, og jeg kan forsikre dere om at jeg øyeblikkelig vil slutte med virksomheten hvis dere truer med bot eller fengsel.

Jeg kommer aldri til å fortsette disse skribleriene med mitt ekte navn. Da ville jo ingen ha tatt de dype tankene mine seriøst lenger. Takk på forhånd.