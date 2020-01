Jula varer helt til ... 17. mai?

Drøset: Livet er ikke enkelt i disse post-julepynttider.

Bor man sammen med en juleentusiast, oppdager man fort at det blir servert noen hvite løgner. Ikke minst etter julen. Derfor må juleryddingen tas på alvor. Helst når entusiasten ikke er hjemme.

– Hei, det er meg. Jeg vet du er borte noen timer, men du, nå MÅ vi pakke ned julen. Dette er jo helt koko. Nå har jeg forsøkt å pakke ned i mange dager, men du hadde jo gjemt eskene til julepynten et sted. Nå fant jeg dem. I garasjen, under trampolinen. Så nå pakker jeg ned. Mens du er borte.

– Nei, det er ikke for tidlig. Det er 15. dag jul. Det er drøyt. Og i år kan du ikke gjemme nisser rundt i huset. I fjor fant ungene og jeg jo glitter så seint som 17. mai...

– Hm? Nei. Det går heller ikke med en privat julefeiring - der du gjemmer julekuler på steder bare du ser. Jeg får si som Liam Neeson i filmen: "I will find you. I will hunt you down".

– Hvordan koder jeg forresten om ringeklokken? Den spiller fortsatt « Feliz Navidad». Du aner ikke, sier du? Mistet bruksanvisningen? I år også? Nei, det er ikke bedre med "Jingle bells". Til nøds "La det snø", men med det drittværet som er ute, blir det helt urealistisk.

– Og du? Juletreet står jo fortsatt med lys på nede i kjelleren? Du mener det bare er fordi det er så mørkt der nede og du trenger mer lys når du bretter klær? Nja... Den er litt tynn, den der. Jeg kan heller bytte fra sparepære til vanlig pære.

– Og utelysene må ned nå. Ja, jeg vet det blir mørkt og trist, men naboene har klaget over epileptiske anfall siden starten av desember etter at du installerte dem på altanen. Og lekehuset. Og trærne. Det var en fin detalj, forresten, det med fjernkontroll på lysene. Sånn at når jeg skrudde dem av for kvelden – og dagen – kunne du sitte trygt og skru dem på.

– Jeg skulle forresten hente mer ved i går, men det viser seg at det er stabler med pepperkaker der i stedet? Vi får heller gå for en gradvis, to måneders avvenning fra kakene. Kan man fyre med pepperkaker, forresten? Jeg forsøker. Ikke skynd deg hjem. Det er nok å gjøre her.

Publisert: Publisert 9. januar 2020 08:30