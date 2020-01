Sale, sale, salget

- Mamma? Hva betyr sale?

- Sale? Det er å legge sal og utstyr på en hest. Det har du jo prøvd selv, i høst?

- Jo, men da skjønner jeg det ikke helt hvorfor det står sale. Jeg kan jo ri, men ikke i byen?

- Har du lest noe om sale da?

- Ja. Det står alle veier.

- I bøkene dine på skolen, kanskje? Kan ikke huske å ha sett så mye om dette i bøkene våre hjemme?

- Nei, det er i byen. Og på senteret. Og i avisen. Alle veier. Sale, sale, sale.

- Mener du at det står på butikkvinduene?

- JA! Sale, naoww. Spesjall praise. Vinter SALE. Jule SALE. SALE siste dager.

- Sale betyr salg på engelsk.

- Engelsk? Sånn som jeg har begynt å lære på skolen?

- Ja.

- Men hvorfor skriver de ikke det da? Hvorfor skriver de noe på engelsk når vi er i Stavanger?

- Nei, si det. Det undres mor på også.

- Tror de det er tøffere på engelsk, liksom? Sånn som de som sier «trikkårtriiit» på Halloween og ikke «knask eller knep»? Eller de som sier «ailåveju» når de er glad i noen. Sale? Det er jo ikke kortere enn det norske navnet en gang.

- Ja, eller så er de bare late? Kanskje de bare må gjøre slik som eierne sier. Kanskje de arver plakatene fra utlandet. Ikke vet jeg. Jeg er enig i at teit blir det uansett. Språkforsøpling. Det sniker deg inn over alt... jeg får lyst til å bare...

- Så, så. Nå må du passe på blodtrykket mamma. Nå ser du nesten sånn ut som du gjorde da hun damen i butikken den gangen ville selge deg rynkekremen på tilbud. Tilbud. Ikke sale. Tror de vi kjøper mer når det står sale? Jeg har ikke lyst, jaffal. De lurer ikke meg. Sale, sale, sale. Det er bare rolp jo.

- Se her jenta mi. Ta deg en is. Til fullpris. Det har du fortjent.

H9

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Drøset: Noen ganger skjønner man det ikke selv om det står skrevet på veggen.

Publisert: Publisert: 30. januar 2020 11:19

Les også

Mest lest akkurat nå