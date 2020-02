På tur i Ryfast

DRØSET: Je syns det e onder enhver kritikk, det så de holde på med i det veivesenet.

arild i.

Gronnen e atte når vi la søndagsturen til den nye tonnellen onder fjorden, så va det ikke noe problem for oss å finne en parkeringsplass nede på bonnen der, når vi skolle ud å spasere. Der e jo så fint å gå der nede, spesielt på dager med nedbør.

Men så kom der en av våre handicapte medborgere å skolle gå tur i rollestolen sin. Ja, kanskje ikke gå tur, akkorat. Han skolle vel snarere rolle seg en tur. Men har de egoistene i veivesenet lavt handicap-parkering nede i hollet sitt? Nei, det har de ikke.

Så da e resoltatet atte de handicapte bare kjøre rondt å rondt nede i den nye tonnellen å lede efter parkeringsplass for handicapte, uden å ha en sjanse til å finne det.

Har de hjerter av sten, de så arbeide i veivesenet?

E det virkelig meningen atte de handicapte ikke ska få gå tur - ja, eller rolle tur, da - i de nye tonnellene?

Gå an.

Ja, kanskje ikke gå an, men roll an, jaffal.

Von Winckelhumpen så ikke har forriktige bil, men sånnen Teslen-bil så går på batteri, har og vert nede i hollet å gått tur, for det atte der va sånnet forferdelig regnver her en dag så han skolle gå ned til Stokkenvannet, det lille, for å tisse med kongepoddelen Frederic, den hjernedøde kjøteren, atte han valgte å tisse i Ryfast i stedenfor, å det egne seg jo så fint til å lofte honden nedi der, å han sa og det, atte han ikke så en eneste handicap-plass med rollestolsymbol på.

Ikke bare det, sie von Winckelhumpen, men der e ikke nok bosspann heller, til å kaste hondeposene i, efter atte hondene har gjort i fra seg, å resoltatet av det, e jo bare atte hondeloftere må kaste ifra seg posene med hondelort nede i tonnellen, å je tenke det atte, helledossen: Sett nå ned noen bosspann, da, Hvor masse kan det koste?

Nei, nå altså.

Je bler helt altererte av dette.

Nå må je bent frem sedde meg ned å ha en liden jinn.

