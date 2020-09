Jeg vurderer å melde meg inn i SIAN

DRØSET: Islamifisistene herjer, og kun 3–4 stykker med ropert og rundstykker har sett lyset. På tide å melde seg inn?

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

SIAN er en klubb for alle oss som er omringet av blinde idioter, og som ikke har tilgang på speil. Foto: Geir Olsen

Letolin

Noen har spurt hvor mange medlemmer SIAN (Stopp islamiseringen av Norge) egentlig har. Svaret er sånn cirka fire, pluss/minus et par-tre stykker. De trenger i alle fall flere, og jeg vurderer nå et medlemskap. De virker som en flott gjeng med noble hensikter som er så framsynte at de ser ting som ikke finnes. DET er en unik egenskap.

Litt av utfordringen, tror jeg, er at denne islamifiseringen de slåss mot er så vanskelig å få øye på. Nå skal jeg ikke snakke for andre enn meg selv, men jeg føler meg egentlig ganske lite islamifisert. Ja, jo, litt islamifisering er det sikkert når jeg tenker etter, særlig i helgene, men personlig ligger jeg ikke på en tur til Mekka under hanukka. Så gale er det ikke.

Men altså, litt islamifisering er det jo, særlig i helgene, og særlig i vekstkommuner.

Ta for eksempel når jeg står på Kiwi og skal kjøpe noe til middag. Kanskje kikker jeg bort på en pakke koteletter, så hopper det fram en gardinkledd kar med fullskjegg (islamifistit altså, ikke en lærer på Steinerskolen) og roper «urent! urent!». Det har aldri skjedd, men jeg vil jo ikke at det skal skje heller, så kanskje jeg burde melde meg inn.

Eller når vi er på stranden på en (av to) dager med fint vær i Stavanger. Kanskje en av døtrene mine, eller kona, ligger og soler seg i bikini. Så hopper det fram en kar, en islamifisist, og roper «urent! urent!». Jeg hater når det skjer. Det har aldri skjedd, men det er sikkert bare et spørsmål om tid.

Julefeiringen er jo truet, og igjen, jeg tenker på islamifisistene, ikke på de ansatte på Steinerskolen. Hvem har ikke opplevd at man under juletregangen, midt i avsyngingen av «Musevisa», blir avbrutt av en horde islamifisister som buer og erter og kaster pinnekjøttet i restavfallet (det skal i brun dunk) fordi det er urent? Var det sånn Moder Teresa, gjeterne og Jesus ville ha det da han innstiftet Julaften i stallen i Jerusalem? Nei, du har kanskje ikke opplevd akkurat det, men er det sånn vi vil ha det, hvis det skjer?

I Stavanger er det en moské. Kanskje er det flere. Jeg vet ikke. Det er så vanskelig å få øye på dem mellom alle bedehusene og kirkene. Rundt denne moskeen er det et helsikkes bråk og sjau absolutt hele tiden. De skal alltid islamifisistene be og yppe til hellig krig, gjerne midt i kirketiden, med barn til stede. Eller, det er jo ikke sånn, men sånn kan vi heller ikke ha det. Hva blir det neste? Kebab på julaften? Hva skjer da med norsk tradisjonsmat som kjøttkaker, pizza og kebab?

Det verste er jo snikislamifiseringen, noe vår finansminister gjentatte ganger har advart mot. Disse islamifisistene sniker og lurer seg rundt. De smyger rundt hjørnene og er nesten umulige å se. Har du for eksempel hatt med en islamifisist på gjemmeleken? De er helt umulige å finne. De sniker seg inn i skoleverket også. Der later de som om de er elever, og svooosj! Før vi vet ordet av det har det gått 20 år, og så er de fastlegen vår og oppdager at vi har emfysem eller skolebolleallergi. Er det sånn vi vil ha det? Jeg (og SIAN og finansministeren) - bare spør.

Tenk deg at du legger deg til å sove, etter en Fader vår og to tyrkershot. Så våkner du dagen etter og er blitt snikislamifisert i nattens mulm og mørke, uten at du har merket det? Jeg vet ikke med deg, men jeg hater når det skjer.

De sniker seg inn på Stortinget også, i store flokker. Dersom dagens utvikling fortsetter, vil de ha full kontroll over 30 prosent av i fiskeridepartementet om bare 3400 år. Hva har liksom laksen og hysa gjort for å fortjene det?

Det beste argumentet for å melde seg inn i SIAN er at de trenger medlemmer, for de har nesten ingen. Det er stort sett én mann til å holde plakaten, en til å advare befolkningen i en ropert, han leder-knekten som filmer i håp og at det blir sjau, og en som har med rundstykker. Jeg har undersøkt litt, og disse har flere medlemmer enn SIAN: Jelsa tannkost-spikke-lag, Hommersand Mensa-klubb, Folkeaksjonen Nei til mer bomberom, John Pelu Fanclub, avd. Stavanger, Stopp Bjørheimsbygdifiseringen av Tau (SBIAT), Steinerskolens Streitinger, Foreningen Litt Jomfru, Med Israel For Fred Flintstone, Pensjonistpartiets Ungdom, Indre Kleppeloen strutseoppdrettsforening, Gjesdal grevling-kitle-klubb, Hana nudist, zumba- og stikkelsbærsyltelag og Ogna swingers- og trolldeigforening.

Nei, det er mulig jeg må melde meg inn i SIAN. Kanskje de trenger en reserve til han som tar med rundstykkene? Alternativet er å melde seg inn i OSTF (Ogna swingers- og trolldeigforening). Der går det også på stumpene, sånn reint medlemsmessig, etter det famøse treffet de hadde på campingen. Trolldeig er et flott materiale, men at det kan brukes til ALT, det fant OSTF-medlemmene ut er en kraftig overdrivelse, med ugreie konsekvenser, da stemningen ble litt vel løssluppen, plaggene føyk av og de ble litt vel kreativite på trolldeigfronten utpå lørdagskvelden.

Uansett. Jeg vurderer å melde meg inn i SIAN etter føre var-prinsippet. Jeg vil ikke risikere at islamifisistene kupper neste møte i borettslaget og innføre Shakira-lover og la kyr vandre fritt i oppgangen fordi de er hellige.

Er det sånn vi vil ha det? Hva blir det neste? En statsreligion, i Norge? DET skulle tatt seg ut.

Men hvis jeg skal gjøre det, melde meg inn i SIAN, hadde det vært fint om dere islamifisiter kunne islamifisert litt oftere og tydeligere. Kanskje samle opp litt islamifiseringsinfo i en brosjyre eller lignende? En Facebook-side med oversikt over all islamifiseringen?

Slik det er nå kan man nesten få inntrykk av at det ikke foregår noe islamifisering av Norge, og jeg gidder ikke melde meg inn i en klubb bare for å smøre rundstykker til de tre andre medlemmene.