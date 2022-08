Austlendingar

DRØSET: Kan me klandra austlendingane?

– Ja, nei, så di måtte skyda den svere fisken der inne i Oslo.

– Va det ikkje ein blekksprut?

– Jo, elle om det va ein sånnein hvalross.

– Det va akkurat det det va. Ein Hvalross.

– Som austlendingane fant ud at di ville bada me.

– Akkurat. Di e nokså svære di der hvalrossane, e di ikkje det?

– Jo, di e omtrent sånn som mor di, bare med bedre tenner.

– Det e såpass, ja. An la seg på ein båd, såg eg.

– Ja, jo, men det gjør vel mor di og, og me har’kje skutt hu ennå.

– Ikkje ennå, nei. Kanskje ikkje det luraste å bada med ein sånn ein hvalross?

– Nei, men eg tror ikkje di hadde sett et sånt dyr før, austlendingane, unntatt på Intergram.

– Di e løgne og, austlendingane, så ser ei sånn ei dondra et et livsfarligt dyr, og det så slår di e å hoppa udi.

– Ja, di e jo litt løgne. Leve litt isolert der borte. Det e jo litt avsides vettu.

– Sei at det hadde komt ein bjørn inn te for eksempel Sinsenkrysset. Då hadde di vel smørt seg inn med någe bacon og brutt ud i sang og moderne dans rundt bjørnen, for å markera anledningen.

– Ka tror du bjørnen hadde gjort då?

– An hadde vel drylt di, eventuelt spist di.

– Kan vanskelig klandra bjørnen for det, hvis det fyge rundt ein bråde austlendigar som lukte av bacon.

– Eller det kom ein tiger. Da sko di sikkert tatt sånn selvbilde med mobilen foran tigeren.

– Koss tror du tigeren hadde reagert?

– Det blir spekulasjoner fra mi sia, men eg tror han ville drylt di. Eventuelt spist di.

– Kan vanskeligt klandra tigeren for det.

– Men kan me klandra austlendingane?

– Tja, sei det. Di leve jo nokså isolert.

– Om ikkje det va ein sånn ein hvalross på Kvitsøy for någen år siden?

– Stemme det.

– Ka skjedde med den?

– Di skøyd an fyssten gangen an brøyd vannskorpå. Men det ble ikkje gjort någe nummer ud av det.

– Kan vanskeligt klandra kvitsøybuen for det.