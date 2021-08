Slutten

Drøset: Hvordan vet man egentlig når sommeren er slutt?

Og må man akseptere det? Når sommeren starter, er det en del ting man bare MÅ gjøre. Sjøbade. Sitte ute seint og brenne i bålpanne, selv om det svir i øynene og alt lukter sur røyk i dagevis. Spise for mange is, og angre når man ikke får igjen buksa.

Kjefte på ungene som aldri går og legger seg. Og så være sjeleglad for at de sover til utpå formiddagen, slik at man endelig får noen timer for seg selv.

Og så er det noen ting man må huske å IKKE gjøre når sommeren er over. Man kan for eksempel ikke enger hente avisene i bare underbuksen og late som det er shorts man har på seg. For det har blitt høst, og man går liksom ikke i shorts sånn helt uten videre, med mindre man er fra Hammerfest. Eller Randaberg.

Man kan ikke handle en stabel med is og si det er til sommerfest når det egentlig er til deg selv. Man kan ikke ha rosévin-pause midt på dagen. Man kan ikke sende ungene ut på trampoline sånn i 23-tiden, fordi de går deg på nervene, siden de har utviklet stålkondis på dette med å ikke legge seg, fordi det blir jo pigede aldri mørkt i dette landet. Hvor mye ferie trenger man egentlig? Begynner det ikke å bli nok nå?

Og når merker man egentlig at ferien er over? Hint en er at det blir kjempefint vær. Spesielt de dagene man har langvakt. Og så pøsregner det i helgene når man skal ha fri og ta igjen det tapte. Som å male det gjerdet som du utsatte hele sommeren, fordi hver gang du hadde tid, var det meldt regn. Eller det ble for fint til å bruke dagen på å male. Eller maurene i hekken svermet, slik at du hadde risikert at de kunne ha festet seg i malingen. Eller naboungen som skulle male, oppdaget jenter, og glemte helt ut å male gjerdet hos deg. For flørting hører jo liksom sommeren til.

Og mailene begynner å komme fra jobb, og kø i trafikken er tilbake og alt nærmer seg normalen, bortsett fra ungene, som opererer på «manana-tid», og må på avvenning fra isspising og trampolinehopping ved midnatt.

Men hvordan vet man eeeeeegentlig at sommeren sånn forrektigt er over? Ungene ber om å få gå tilbake til skolen, selv om de fortsatt ikke går og legger seg.

Høsten, derane. Herlig. Det er bare å fyre i bålpannen. Og ta frem ullstillongsen.