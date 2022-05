Himmelsprett

DRØSET: Den der Kristos himmelsprett-dagen, den komme litt plotselig syns je. Det e enklere med pinsen, for det atte den komme jo på samme tid hvert år, nemlig i pinsen.

Det va von Winckelhumpen så kom inn på dette, her en kveld så an va innom i døren, for det at an hadde vert nede ved Stokkenvannet, det lille, å tisst med kongepoddelen Frederic, den hjernedøde kjøteren. Å da sa an det, atte nå e det forsyne meg den der Kristos himmelsprett-dagen i neste uge, åsså vi så knapt nok har fått tid til å rydde ud efter suttende-mai-feiringen.

Nå e det jo sånn, atte borte hos von Winckelhumpen sine, så har de bare én ansadde polakk, å han e ikke forriktige polakk en gang, for det at an komme fra borti Baltikom, så je kan jo forstå det, atte da kan ting ta litt tid. Hjemme hos osser va alt så hadde med nasjonaldagsfeiringen å gjørr, pakt ned i kasser å sadd på loftet før vi snodde kalenderbladet til den attende.

Alligevel ser je det, at von Winckelhumpen har et poeng, for ikke bare e det sånn atte den der Kristos himmelsprett-dagen e på en torsdag, en torsdag, hva gir du meg? Hvem e det så sprette til himmels på en torsdag? Å dermed så gjørr jo det, atte der e mange så ska feire Kristos himmelsprett-dagen så voldsomt, atte de ikke kan arbeide på fredagen, så allså e dagen efter Kristos himmelsprett-dagen for det at den e på en torsdag, å da stoppe jo hele samfonnet opp.

Gå an.

Det kan jo ikke ver gode samfonnsøkonomi å holde på på den måden. Det hadde jo vert bedre for alle om vi feirte Kristos himmelsprett-dagen på fredagen, for da hadde jo de så må nøye seg med å ver ansadde hos andre hatt fri dagen efterpå alligevel, siden vi tross alt har innført lørdagsfri.

E det løye det går gale i dette landet?

Je bler helt altererte bare av å tenke på det.

Nei, nå må je bent frem sedde meg ned onder hengebjerken udi haven med en liden jinn.

Hvem e det så sprette til himmels på en torsdag?