Korona smitter ikke sååå lett

Endelig var det hans tur til å få korona. Eller?

Da pandemien kom hjem for noen uker siden, kjente han på lettelse. Endelig skulle de bli ferdig med denne driden. Siden alle skulle få korona i år, var det like greit å få det nå.

Han ga beskjed til sjefen om at koronaen var i anmarsj, og at hun ikke kunne regne med ham i tiden fremover. Korona var i hus. Veldig dumt, men jaja. Han handlet inn mat og andre nødvendige ting til den kommende huletilværelsen. Alt måtte gjøres så tidlig som mulig. Han visste jo ikke når han også ville ligge der med pesten, bare at og relativt snart.

Så var det bare å vente. Og kjenne etter.

Gjett om han kjente det. Han kjente at koronaen begynte å herje med kroppen hans. Ikke veldig mye, men nok til at han måtte legge seg nedpå både titt og ofte. Han hadde helt klart symptomer.

Den ene ungen etter den andre ble positiv. Til og med kånå var positiv en dag. Det var fint.

Hver morgen sto han på badet og brakk seg med pinnen langt bak i gapet, før han tok den samme pinnen opp i nesen, og nøys og nøys og nøys. Og nøys.

Hver morgen sto han og glante på en ny brikke, og prøvde å mane fram to røde streker. Han vurderte å bruke tusj. For hver dag som gikk, ble behovet for å bevise at han faktisk feilte noe, stadig sterkere.

Han fikk til og med kranglet seg inn til en ekte pcr-test, sammen med de andre ekte smittede i familien. Det var positivt. Svaret var negativt.

Omikron skulle være hypersmittsomt. Og her gikk han altså og vasset i viruset fra morgen til kveld, uten at det slo ut på en positiv måte. Enten var han et supermenneske, eller så hadde han et unormalt distansert forhold til kånå og ungene.

Han gikk for den første teorien. Han var en sensasjon. En mann som sto imot et av de mest smittsomme virusene verden hadde sett. En mann som, til tross for superegenskapene, lot seg knekke av følelsen av at han var smittet.

Litt av en supermann.