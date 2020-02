En rumpe på salg

Drøset: Det rådet forventningsfull uro i køen. Hun sto cirka midt i, trodde hun. Men da hun snudde seg, slynget køen seg bak henne som en lang, lang hale.

Stadig nye håpefulle kom til. De første 50 forsvant inn da teaterdørene åpnet. Vi andre sto utenfor i kulden og ventet. Og undret oss over hvilke skatter som ventet oss der inne.

Det tok sin tid, men så begynte folk å komme ut igjen. Det utbrøt små gisp da de strente forbi med de vakreste kostymer under armen. Blomster. Hatter med fjær. Voluminøse kjoler. De bar mye, og de bar tungt. Kom sjappa til å tømmes før hun kom inn?

Endelig var det henne tid. Hun hadde streng prioriteringsliste for Seg selv. Stoff først, så annet. Men det var rett før hun sviktet da hun kom inn. Så mye folk. Så mange vakre plagg snappet rett foran henne.

Hun stablet opp poser med stoff. En. To. Fem. Sju. Knapper. Skattevinnerne fra barndommen.

Rundt i lokalet sto antrekk fra tidligere produksjoner. Hun hørte et par diskutere bak seg: Vi skal ikke bare ta en rumpe? Eller et øre? Perfekt festantrekk. Ikke bruk for hold-in.

Hun fortsatte jakten. Armene ble lange. Lasten tung. De rutinerte hadde med egne bærere, lastet som nepalske sherpaer, knapt synlige under haugen av fløyel og blokade. Hun begynte å nå lastegrensen. Hadde funnet ullkappe til seg selv, og antrekk til minsten. Var på vei mot kassen. Men så, der hang de. Tre hvite kapper, med store hetter og glinsende gullflammer. Hun lastet dem på. Hvem trenger vel ikke greske kapper i livet sitt? Hvordan hadde hun klart seg uten?

Hun manøvrerte seg mot kassene. Rumpa hadde dessverre fått «solgt»-lapp på mens hun hadde gått for gresk. Noen ymse kroppsdeler var fortsatt til salgs - og den perleprydede Elisabethanske praktkjolen som ville kreve både to sherpaer og en påkleder for å få hjem.

Hun betalte – og lastet posen på ryggen som en slags skredder Andersen. Så strevde hun seg ut dørene med skattene sine. Hun hørte sukket fra de håpefulle i køen. «Slapp av. Det er mer igjen», sa hun, overdrevent oppmuntrende. Nå gjaldt det bare å finne plass i klesskapet. Hun visste allerede hva hun skulle ha på til neste fest.

