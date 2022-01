Bagerene må ta seg sammen

DRØSET: Je e så leie av atte der flyr tusenvis, om ikke hondrevis, av små frø å korn rondt i kjøkkenet hver gang så je ska skjere meg en brødskive.

arild i.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Å det e helt umulig å få med seg alle de små frøene å kornene når vi gjørr rent, så resoltatet e atte hjemmene våres bler folle av små frø å korn så legge seg overalt. Je syns det e på tide atte bagerene tar seg sammen å stoppe galskaben før det e for sent.

Von Winckelhumpen sa det her en kveld så an va innom i døren, for det at an hadde vert nede ved Stokkenvannet, det lille, å tisst med kongepoddelen Frederic, den hjernedøde kjøteren, atte hjemme hos de, så hadde de bent frem vert nødde til å rive hele kjøkkeninnredningen for å få det skikkelig rent.

Hva gir du meg?

E det sånn atte disse bagerene står i ledtog med kjøkkenleverandørene, å får seg noen saftige bonuser hver gang vi må ha nytt kjøkken, for det atte det gamle va så follt av små frø å korn?

Je bler helt altererte bare av å tenke på det.

Før i gamle dager så konne vi forbrugere velge. Den gang fantes der frøbrød, å brød uden frø. Fint brød, for eksempel, eller franskbrød. Å hvisomatte du gikk til bageren å kjøpte deg et frøbrød, ja så visste du hva du hadde i vente. Men du hadde jaffal valgt det selv. Du hadde gått inn i sitoasjonen med åbne øyer.

Men nå e det slott på åbenheden fra bagerene sin side. Hvisomatte du for eksempel kjøbe deg et jegerbrød, ja så skolle du jo tro det, atte der va litt jeger i det, men det e der ikke. Å da bler je helt snøden, for je kjøbe jo jegerbrød for det atte je vil ha meg litt jeger, men vet du hva, der e follt av små frø å korn udpå skorpen så flyr rondt i hele kjøkkenet hver gang je ska skjere meg en skive.

Gå an.

Vi kan ikke stole på noen lenger. Hvordan ska det gå med verden?

Nei, nå kjenne je det allså, atte je må sedde meg ned foran peisen å ha en liden jinn.

Je kjøbe jo jegerbrød for det atte je vil ha meg litt jeger