Løpet

Drøset: Skilpadden og haren. Fiffig historie det der.

H9

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Hun lå godt an. Hadde kommet seg ut døra i tide. Jevnt tråkk, jevnt trykk. Fina vêret, fina veien. Deilig å slippe regntøy. Hun lå an til å knuse hverdagsrekorden, bestetid for måneden. Hun følte seg topp. Lite slitsomme bilister med ønske om å knuse slitsomme syklister ved å presse dem ut av veibanen. Overraskende få bussjåfører uten sidesyn. Hun eide faktisk sin side av veien denne morgenen.

Så suste en sykkelsprek rytter forbi, tett på fartsgrensen for bil på strekningen. På syltynne dekk og i fullt Tour de France-antrekk.

Hun visste av erfaring at det var nytteløst å henge seg på hjul, men forsøkte likevel. Trådde godt ned i pedalene. Hentet krefter. Men lynet suste bare videre foran henne.

Så hentet lykken henne inn. Rødt lys! Raceren foran, der hele ekvipasjen, mann, sykkel og papirtynn bekledning, veide omtrent like mye som hennes robuste terrengsykkel, måtte sakke ned.

Han kjørte en nonchalant bakovertråkk en stund, mens han balanserte seg stadig nærmere fotgjengerovergangen. Vinglet faretruende ettersom farten ble stadig mindre. Aiaiaiai. Så måtte han ut av klikkpedalen og sette en smekker fot i bakken. Akkurat da ble det grønt.

Hun, som hadde ligget godt bak, hadde god marsjfart, og skled helt opp i ryggen på ham. Lynet med de raske brillene og nybarberte leggene fiklet med sko, hansker, grepet på styret og noe greier han ikke fant der nede i den fancy sykkeltrøya med kengurulommer bak. Så dro de inn det siste stykket mot sentrum. Hun lå helt på hjul. Og så, da brosteinen koblet inn, svingte han av. Pyste ut og byttet trasé som passet fyrstikkhjulene sine.

Hun gikk for seier. For det telte som en seier. Seier for lett aldrende kvinner med litt for stor sans for gjærbakst og takeaway i hverdagene. For mens hun smilende kunne trille inn i sykkelskuret og gå tett på jobb, måtte jo kondomdressmannen først skrelle av noen tusen med karbonfiber og merkevarer, og deretter via dusj, tørk og stress. Hun slo ham med et kvarter. Minst.

En seier for hvermannsen. Eller hverkvinnsen, i dette tilfellet.