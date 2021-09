Ned med ligheden

DRØSET: Her oppe på Egenes har vi bestandig stemt på Høire. Én av mange gode gronner til det, e atte vi sedde pris på ulighed.

Se på von Winckelhumpen sine, for eksempel: De lige å drikke portvin å kjøre Teslen, mens vi hjemme hos osser, vi lige å drikke jinn å kjøre Range Rover. Vi e ulige, men vi lige hverandre for det. Derfor syns je atte det e på tide med et aldri så lide Horra for uligheden.

Nå så der ska ver sånnet valg å sånn, så komme jo alltid disse kommonistene å klage på atte der e sånnen ulighed atte det ikke e til å holde ud for de. Men det e jo noe alle sammen velge selv.

Je, for eksempel, je har valgt å ver rige, men det betyr jo ikke atte det e min feil, atte andre har valgt å ver fattige.

Hvisomatte disse kommonistene hadde valgt å ver rige selv, så tror je nok det, atte de hadde sett på det hele med skatter å avgifter å misonnelse å sånn på en ganske aen måde. Å da hadde de nok pebe med en aen lyd.

Derfor e det best å holde tradisjonene i hevd, å ikke blande seg for masse. Je, for eksempel, je kan ikke tenke meg å gi noen av pengene mine til de fattige, for hvisomatte je gjør det, så e de jo ikke fattige lenger.

Å da har je jo ødelagt hele livsstilen dis.

Det disse kommonistene vil gjørr, e å udradere de fattige follstendig, mens de tar alle pengene fra oss kondisjonerte. Å hvisomatte de får til det, så komme vi hverken til å ver ulige, eller til å lige hverandre noen av osser.

Je bler helt altererte bare av å tenke på det.

Nei, vet du hva, nå må je bent frem sedde meg onder hengebjerken udi haven, å ha meg en liden jinn mens je fortsatt har råd til det.

