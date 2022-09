Nesten blind

Egentlig hadde han ikke behov for lesebriller.

Hvis han konsentrerte seg, altså knep igjen øynene, lyste med mobilen rett på teksten og tippet et og annet ord, greide han seg jo helt fint uten. Han hadde et veldig godt syn, det var det ingen tvil om.

Grunnen til at han igjen tok kontakt med brillebutikken, var fordi brilleglassene var fulle av riper. Når han ville slappe av mens han leste noe, og tok fram brillene for løye, bredte det seg samtidig en lett tåke mellom ham og teksten. Derfor.

Så enkelt skulle det ikke bli å få nye glass. Han måtte bestille synstest på nettsiden. Etterpå poppet det opp en boks med et spørsmål: «Er det noe som nesten hindret deg i å bestille time hos oss i dag?»

Han visste ikke helt hvor han skulle legge listen. Han kunne ha nevnt minst hundre ting som nesten hadde hindret ham. Han rakk bare 49 før han måtte springe.

I butikken var han tydelig på at det ikke var nødvendig med ny synstest. Han trengte bare å trykke inn to nye brilleglass av samme typen som han hadde. Selve innfatningen var noe lealaust, men det måtte gå an å fikse med miniatyrskrujern og et mikroskop.

Optikeren begynte å bable om alder og blablaaa. Som om det hadde noe å gjøre med at ungene hadde hevet rundt på brillene i to år.

Så var det samme reglen som sist, med laser og bitte små bokstaver i et eller annet speil, som om han ikke visste at de kunne gjøre dem så utydelige de ville, hvis de ville.

Han gjentok at han bare skulle ha de samme brilleglassene som sist. Det var bare noen skraper i dem.

Den nye diagnosen var enda mer latterlig enn sist. Nå hadde det ene øyet visstnok gått fra pluss 1,25 til pluss 2,50. Skulle de få ham til å tro at han var i ferd med å bli blind? Hvor skulle dette ende? Han skulle ikke ha noen førerhund. Han kunne ikke fordra hunder. De luktet og bråkte, og hvordan kunne han plukke opp driten hvis han ikke så noe?

Da han forlot butikken, skulle han smelle med døren, men så var det en sånn ting over den som gjorde at den lukket seg seeeeint, uansett hvor mye han dro i den.