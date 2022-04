Posen

DRØSET: Det var komplisert å prøva å vera eit anstendig menneske.

Han prøvde å vera eit anstendig menneske. Det var ein stri kamp, full av daglege nederlag.

Men han hadde i det minste sett seg føre at han skulle plukka opp driten etter seg. Ikkje at han dreiv og gjorde ifrå seg i hytt og vêr. Men han hadde jo denne hunden. Hunden gjorde frå seg i hytt og vêr.

Klok av skade, hadde han alltid med seg to posar når han skulle ut på tur med det vesle beistet. Hovudregelen var at dyret i løpet av turen ville leggja inn éi levering av fast karakter på naturens vegne. Men naturen er, som kjent, lunefull. Det kunne vel så gjerne bli behov både to og tre gonger.

Men han var altså klok av skade. Kultur skulle sigra over natur.

Dermed tok han det med kultivert ro då dyret sette seg i blyg hockey allereie 100 meter etter at dei hadde gått heimanfrå. Han reiv den eine posen frå den andre, og plukka opp.

Eit par-tre kilometer seinare, melde naturen seg på ny, denne gongen i mengder, på ein flott frisert plen i eit barnevennleg strøk. Men kor var den andre posen? Han var borte!

Situasjonen var ikkje ein gong eit dilemma. Han prøvde jo å vera eit anstendig menneske! Han skulle plukka opp driten sin (bikkja sin)! Men her stod han, og bikkja, utan pose. Korleis kunne han nå vera eit anstendig menneske?

Han måtte snu. Han hadde tydelegvis mista den andre posen på vandringa si. Var han heldig, låg posen rett borti hogget. Han la i veg, i rask gonge, slik at ingen skulle koma til å trø i driten før han var tilbake for å plukka opp.

Posen låg sjølvsagt fire meter frå der han hadde plukka opp første levering. Han var sveitt, varm og ikkje så lite irritert. Men han hadde visse ideal, visse mål. Det skulle kosta å prøva å vera eit anstendig menneske!

Han halvsprang tilbake langs same ruta nok ein gong, på jakt etter driten. Enkelte av dei som sat i sola og naut livet, som han nå passerte for tredje gong på kort tid, kika opp og lurte nok på kva det var med denne mannen som gjekk fram og tilbake.

Dei skulle berre visst. Det dei såg, var ein som prøvde å vera eit anstendig menneske.