Hvaffor må strømmen ble så dyre?

DRØSET: Nå ska de tvinge osser til å bruge eletriske abbarater midt på natten.

arild i.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Je så det på von Winckelhumpen atte der va noe så plagte an, når an va innom i døren her en kveld så an hadde vert nede ved Stokkenvannet, det lille, å tisst med kongepoddelen Frederic, den hjernedøde kjøteren.

«Nå har disse kommonistene så har overtatt både byen våres å landet vårt bestemt det, atte for det atte strømregningen e blitt så høye, så må an ble enda høyere», sa an i et tonefall så ga et tydelig varsel om atte je floksens måtte få en av polakkene våres til å benfly ned i kjelleren å posse støvet av en flaske portvin, før blodtrykket til von Winckelhumpen gikk rett igjennom himlingen.

Åsså hjemme hos osser, hvor der e så høyt onder taget.

Han konne fortelle det, atte nå skolle alle så ville bruge strøm, ver nødde til å gjør det om natten, for ellers så måtte de betale i dyre dommer. Mest av alt bekymrt an seg for atte det skolle ble enda dyrere for an å folle opp tanken på teslenbilen, så ikke har forriktige motor, for det at an går på et batteri.

Selv foretrekke je å starte dagen med en skive toast. Men sånn det bler nå, så tvinge de meg til å stå opp midt på natten for å riste loffen min, hvis je ikke ska få svi på pongen.

Hva gir du meg?

Det e jo det reneste overformonderi.

Nå e det jo sånn, atte von Winckelhumpen sine allerede har det sånn, atte det e om natten atte de lade opp batteriet på bilen. Men det e ikke dette det handle om. Det handle om å beholde sin personlige integritet å frihed til å bruge eletrisiteten våres når vi selv ønske det.

Gå an.

E det for masse å be om?

Der e ingen så ska komme å fortelle meg hva tid je ska riste loffen, eller få jinnglassene rengjorte, for den saks skyld.

Je bler helt altererte bare av å tenke på det.

Nå må je bent frem sedde meg ned å ha meg en liden jinn. Den komme jaffal ikke på strømregningen.

