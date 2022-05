Den tredje forelder

Ikke ta ifra oss den beste barnevakten!

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Kjære Helsedirektoratet

Nylig gikk dere ut og sa at skjermer ikke må brukes som barnevakt. Det var lite gjennomtenkt.

Dette var et klart brudd på den kontrakten vi har med myndighetene i landet.

Vi lager barna dere trenger for å videreføre regimet, og dere ser gjennom fingrene med at vi setter barna foran tv-en når vi vil, når vi må og når vi bør. Av helsemessige årsaker, eller for å gå i kjøleskapet for å hente en bolle med salat eller en iskald kvalitetsøl. Og bare være på kjøkkenet.

Siden tidenes morgen har tv vært brukt som barnevakt. I gamle dager var det bare én kanal, og det som gikk, fikk gå.

En hel generasjon barn ble satt foran «Trim for eldre» om formiddagen, slik at mor kunne fortsette jakten på det siste støvkornet i huset.

Ingen som har sett mye «Trim for eldre» som barn, vil noen gang glemme den serien. En gymsal full av nesten-døde folk som prøvde å karre seg levende rundt hver sin stol. Til livlig pianomusikk, spilt av en overblid pianist. Mange voksne i dag får fortsatt «Bedre og bedre, dag for dag» på hjernen med jevne mellomrom.

Og så var det «Husker du?» med urkjedelige Odd Grythe. Mannen som gjorde karriere på gamle folk. Barn ble gamle altfor fort på den tiden.

I dag lærer barna at også branndamer kan slukke branner, at hunder kan fly med raketter og griser reise på Syden-tur.

Innholdet har uansett ingen betydning, så lenge ungene sitter som klistret til skjermen så lenge som ønsket, alt etter situasjonsnivå.

De fleste familier feirer den dagen minstemann greier å skru på tv-en sjøl om morgenen. Et stort øyeblikk. Da ser man at ting utvikler seg, at det går mot lysere tider.

Folk som går inn barnebransjen, vet ikke mye, men de vet at de sannsynligvis kan stole på tv-en, og at den fønker aller best sammen med chips og brus i tillegg.

Jo mer oppslukt ungene blir av det som foregår på skjermen, jo bedre er det. Det er alle foreldre enige om.