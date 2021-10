Tilbake

Drøset: Gleden over å være tilbake på jobben hadde vært stor.

Tenk, forrektige folk!

Nå nettopp

Forrektige lunsj! Forrektige treff ved kaffeautomaten! Forrektige møter uten at linjene hakket, eller spørsmål ikke ble hørt! Jubel og glede.

Så begynte minnene om hvordan det hadde vært, å komme tilbake. Spesielt fikk hun et flashback av hvordan de siste snart 25 årene i arbeidslivet hadde vært, da hun kom ut på tekjøkkenet de delte, og fant skitne glass og halvfulle kopper med kald kaffe stablet høyt på den vesle disken over oppvaskmaskinen – som var tom.

Dessuten var de tom for blyanter. La gå, det var ikke verdens største sak, men når man trenger en blyant, så trenger man en blyant. Hun hadde opptelling i rekvisita-skapet. Der lå 11 forskjellige typer tusjer, kulepenner, både røde, blå og svarte, for ikke å forglemme øko-penner, sikkert laget på sunneste vis, med etui av drøvtygget bambus og gylne drømmer fra MDG-folket.

Det var stabler på stabler med markeringstusjer. Og visk. Flere typer. Samt blyantspissere, både små og store. Men blyanter var det ikke å se. Hadde man sluttet med blyanter mens hun satt på hjemmekontor? Hun trodde ikke det, men var ikke sikker. Hun hadde lyst til å spørre en av dem som gikk forbi, men han var ny siden sist hun var her, så hun visste ikke helt om han ville ta det ille opp. Noen kan jo fort gjøre det, i sin travelhet, dersom noen plutselig spretter ut av kopirommet, vill i blikket, og lurer på hvor blyantene har blitt av.

Hun tok en runde i skapet sitt, sist åpnet før pandemien slo til. Bakerst fant hun noe med antikvarisk verdi, som disketten fra 1997. Te som var så tørr at posen smuldret opp mellom fingrene hennes. Referat fra møter så langt tilbake i tid at hun var den eneste på listen som ikke for lengst hadde gått av med pensjon eller AFP. Og så var det blyanter, i alle tykkelser og fasonger. Hun børstet støv av dem, og satte dem sirlig i boksen på pulten. Sånn. Tilbake til hverdagen. Hun gløttet ut på tekjøkkenet. Kaffekopp-stabelen hadde vokst to etasjer. Jepp. Alt var definitivt som før.