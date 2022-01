Det var DEN pandemien

DRØSET: Nå kan det bare gå en vai: Nedover.

Vi kommer aldri til å nå fram hit. Aldri.

Letolin

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Ja vel.

– Ja, nei, det...

– Det va den pandemien.

– Ja, nei, det va nok det, ja.

– Gjekk jo greit nok.

– Ja, jo, det va’kje så gale.

– Litt heise der i starten, men...

– Ja, nei, litt va det jo, men du vett...

– Å ja, det...

– Godt det meste e øve nå, ja.

– Godt på komma tebage te normalen, ja.

– Godt å skifta stua.

– Absolutt.

– Ser lyst ud nå, ja.

– Lys i enden av tunnellen, ja.

– Kan jo ver et tog.

– Kan ver et tog, ja. Stemme det.

– Kan jo komma ein mutasjon te.

– Kan jo det.

– Det komme nok ein te mutasjon, ja. Phi eller Omega eller någe sånn. BANG! Rett før me ska te Mallorca. Dagen før. Rett tebage te hjemmeskole og sånne møter på internett. Alt blir avlyst.

– Tja, så gale tror eg ikk...

– Galningar så tror at staten ståg bag, eller legemiddelselskapene eller Lions. Sjau og spetakkel, ekstrasending i fjernsynet med han der Nakkekottelettstad fra Folkehelsestuttet og avisøveskrifter som «Du vil ikke tro hvem som dør her». Ingen reising, ingen besøk, ingen tur te byen, kåna som kreve at du sove på gangen for å holda meteren. 30 prosent dødelighet, kanskje 40 i helgene. Karantene på resten, eller fengsel. Stengte butikkar, null dopapir og umulig å få tag i gjær. Folk så e innelåste og kun får gå ut hvis di kan bevisa at di e daue. Lik så flyde i gadene. Folk så miste jobben fordi adle e hjemma, eller di e daue. Folk så rave rundt Store Stokkavatn med åpne sår og byller og hive itte loft, eller trygle om ein roll dopapir. Folk så jage naboen me faklar og hekkasaks fordi ryktene går om at han har et syskenbarn så har fått elendigheden itte ein skitur i Brekko, eller har ein onkel så e daue av viruset. TA AN! TA AN! HAN HAR SMITTA HEILE MENIGHETSRÅDET OG STYRET I LIONS! KORSFEST!

– ...

– ...

– Mallorca, ja? Alcudia då, eller?

– Alcudia, ja. Blir neppe någe av.