DRØSET: Nytt år, nye umuligheiter.

– Fin tale, sa Slagsmål, og slurpa svart kaffi med spiss munn frå tefatet. Det var sånn dei gamle gjorde det på Stange.

– Ja, eg syns ikkje det gjekk så verst. Kva syns du om at eg køyrde litt sånn ledig stil? Knappa opp dressjakka og sette meg i sofaen, liksom, i staden for å sitja bak ein pult, sa Graah og løfta sin tynne porselenskopp mot munnen, veslefingeren ørlite ut. Han tok ein slurk – og brann seg på tunga.

– Veldig bra. Veldig tett på. Det var som om du snakka med folk, ikkje til folk, sa Slagsmål.

Han hadde invitert Graah opp på garden ein av desse stille dagane mellom årsskiftet og kvardag. Mellom festfyrverkeriet og at alt skulle braka laust igjen.

– Hadde du lært heile talen utanåt?

– Eg er ganske god på å læra utanåt. Men så hadde eg nokre jukselappar. Og så er jo det fine med å spela inn sånt på førehand at du kan ta fleire opptak om eitt skulle bli feil. Syns du det blei litt mykje gniding med hendene, eg lurte litt på det etterpå?

– Nei, hender er bra, sa Slagsmål, og gnei sine, ei overraskande blanding av grove arbeidsnevar og mjuke akademikarfingrar.

Dei to kika ut kjøkkenglaset. Snøen låg mjuk og tung over Hedmarken. Eit stille, kvitt teppe som viska ut skarpe kantar og fekk landskapet til å sjå harmonisk og konfliktfritt ut.

– Men du, sa Slagsmål.

– Ja, sa Graah.

– Korleis skal me få til dette her?

Graah sa ingenting. Såg berre stivt ut på alt det kvite og fredelege.

– Ja, for det har jo ikkje gått heilt etter planen? Eg trudde me skulle vera ferdige med den der forbaska koronaen. Og kva i himmelens namn skal me gjera med straumprisane? Rentene? Inflasjonen? Helsesektoren? Og alt det der andre?

Graah sa framleis ingenting. Slagsmål resignerte litt i stolen, det var som om han snakka mest til seg sjølv:

– Eg, som hadde gleda meg skikkeleg til å styra landet. Og så skulle det bli sånn! Du sa jo så masse flott i den talen, men korleis ordnar me alt dette i praksis?

Graah såg framleis ut. Svaret var så stille at det nesten ikkje kunne høyrast:

– Eg aner ikkje.