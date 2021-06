Sommarferien

– Skal bli godt med litt ferie.

Foto: Jonas Haarr Friestad

– Skal bli godt med litt ferie.

– Ut og reisa, då?

– Ja, tenkte det. Eller. Det er jo ikkje så lett å tenkja på.

– Utlandet, eller?

– Ja, det hadde jo vore kjekt.

– Har blitt mykje heime det siste året.

– Ja. Hadde vore fint å koma seg litt ut. Men det er jo ikkje lov.

– Det er ikkje ulovleg å reisa?

– Nei, ikkje direkte ulovleg. Men rådet er at me ikkje skal reisa.

– Men dei opna jo akkurat grensene?

– Og det gjorde jo mange av desse utlanda også. Og Utlandet vil jo at me skal koma, men samtidig vil ikkje Erna at me skal dra. Og drar me, må me i karantene når me kjem heim. Kanskje. Eller kanskje ikkje. På hotell. Eller heime. Men ikkje dei som er fullvaksinerte, som me jo ikkje er. Me vaksne er kanskje halvvaksinerte når me eventuelt skulle reist, og i alle fall når me kjem heim. Men det er ikkje ungane, som jo ikkje blir vaksinerte før i 2022, eller når dei blir 18. Så dermed måtte me ha testa oss 72 eller 48 timar før me kom til Utlandet, slik at me kunne sleppa inn. Om me i det heile tatt slepp ut av Norge. Men ikkje med ein sånn test som dei tek på Forum, men med ein annan test, som kostar tusenvis per stykk, har eg høyrt. Og tenk om ein av oss plutseleg er smitta då, likevel. Då kjem me jo ikkje inn i Utlandet, og plutseleg har me kasta bort avsindige beløp på turen me bestilte, som var lov, men ikkje tilråda, og kva seier forsikringsselskapet då? At me burde visst betre? At me burde lytta til reiseråda? Og kor hamnar me då, når me kjem heim frå Utlandet me ikkje slapp inn i, om me i det heile tatt slapp ut av Sola? På hotell? Til 500 kroner natta per person? Til alle er smitta eller nokon er blitt friske? Til det ikkje finst fleire ting å sjå på Netflix? Og så har me jo snakka om norgesferie igjen, og då går det jo definitivt i svart for fjortisen, og eigentleg for han far også, og der går det jo heller ikkje an å bestilla eller planleggja noko, for plutseleg er det utbrot i Trondheim og nye reglar frå 1. juli og stygt ver og 5000 kroner natta.

– Skal bli godt med litt ferie.