Vi må ta ansvar for ikke å krepere

DRØSET: Je har fått polakkene våre til å lave en liden coronen-salong nede i kjelleren.

arild i.

Der kan vi isolere osser helt fra omverdenen, i tilfelle det skolle ble nødvendig. Veggene e en halve meter tjokke, å døren e sånnen pengeskabsdør med kode på.

Å sånn ser det jo ud nå, med den voldsomme smitten så e rondt osser på alle kanter, atte det kan ble en helt nødvendige ting å ha i et møblert hjem, hvisomatte vi ska ha en sjanse til å overleve dette her.

Vi holde på å stable opp en hele mengde med nødvendigheder i kjøkkenkrogen på coronen-salongen nå, sånn så hermetiske confit de canard å foie gras på boks så det rekke til jaffal 90 dagers forbrug. Å så har vi selvfølgelig et righoldig forråd av jinn å tonic, for hvis ikke så komme vi jo først til å gå på veggene, for å deretter å krepere, for vi kan jo ikke leve av bare champagne, så vi ellers har nok av.

Overlevelsesdrakter å gass-masker har vi og fått på plass, isammen med en satelitt-telefon, i tilfelle av atte telenettet falle sammen, å alle på Lyse e syge eller døde, sånn atte det ikke komme opp igjen.

I våbenskabet innerst i krogen bag gassmaske-reolen har vi skrodd opp et våbenskab med fire haggeljeverer å to pistoler, for ikke å glemme rigelig med ammonisjon. Vi vet jo aldri hva så kan skje. Polakkene kan jo gjørr opprør å kreve adgang til coronensalongen, eller von Winckelhumpen sine kan komme på besøg. Je vet ikke hva så e verst.

Å mens je e inne på det: Nå så vi bare har lov til å ha to gjester, telle da von Winckelhumpen å kongepoddelen Frederic, den hjernedøde kjøteren, så to personer, eller e de bare én? Å hvisomatte vi har besøg av en aen, å von Winckelhumpen ser innom i døren, ska vi bare slippe inn Frederic da, å la von Winckelhumpen stå ude i trappene, bare for sikkerheds skyld?

Der e så masse å ta inn over seg nå, atte je bler helt altererte bare på tanken.

Det e nok best å ta en liden jinn med det samme.