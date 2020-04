Je vil på hotten

DRØSET: Det e ikke til å holde ud, atte vi ikke kan reise på hotten i påsken.

arild i.



Derfor har vi pakt i Range Roveren så står med motoren i gang å svive på tomgang å vente på atte mondighedene ska gi grønt lys til å reise, å da e vi av gårde med en eneste gang.

Floksens, faktisk.

Det e sånn atte vi har døgnvakt nå. Vi sove med knickersene på.

Je syns jo det, atte det e et voldsomt overgreb mod osser hotte-eiere i disse tider å nekte osser å reise på våres egne hotter, så tross alt e betalte med pengene så generasjoner før osser har fått andre til å slide for.

Gå an.

Nå e det på tide atte mondighedene tar inn over seg påskens budskab, nemlig atte en av de tretten jesossene hengte seg på et kors, eller noe sånn, for atte alle så har hotte ska få reise på an, før påskeharen komme ned fra fjellet å legge egg.

Nemlig.

Å derfor så har vi vert på Helgø å kjøpt alt det de hadde av tonic water å marsipan, å fått polakkene våres til å stappe det inn i Range Roveren, sammen med det vi kom over av confit de canard å foie gras.

Det e jo helt meningsløst å sidde her i byen hele påsken å sture, når vi ikke har et eneste lide coronaviros i kroppen våres, en gang.

Hva gir du meg?

Mondighedene vise sitt sanne je

Mondighedene vise sitt sanne je, når de nekte osser å bruge våre egne ting. Det e kommonisme. Det e det det e.

Je bler helt altererte bare av å tenke på det.

Va det ikke for den sure blesten å de leie sloddbygene, skolle je jammen sadd meg onder hengebjerken å hatt en liden jinn.

I protest.

Det e kommonisme!