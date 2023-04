Hamstring

Ingen har hamstret denne uken.

Kopier lenke

Kopier lenke

Drøset Drøset er et daglig skråblikk skrevet av utvalgte journalister i Aftenbladet.

– Ja vel, ude og handle, du og?

– Ja, må jo det, vettdu.

– Storhandel og, ser eg? Tidligt på an, det.

– Ja, alltid greit å ver tidligt ude i ukå. Mandag morgen e best. Burde ha handla oftere på denne tiå. Ukå går jo fort. Plutseligt e det helg, og hvis du ikkje har handla då, bler det fort stress.

– Fylle du 50 denne helgå?

– Åneiiida, lenge te det. Koffor trodde du det?

– Nei, ser jo sånn ud på handlevognå di då. Ser ut som du ska ha hundre mann på fest.

– Åja, jodaa, nei, altså, e jo meldt fina veret, vettdu, og så kan det jo ver det komme litt besøk og då. Vett jo aldri med det der. Må jo ha någe å tilby hvis det sko ramla inn någen midt i solå der.

– Jo, klart det. Så du e kje ude og hamstre, altså? Siden det e mandag morgen og streiken nettopp har begynt? Leste det konne bli tomt for øl og brus, serdu.

– Hamstre, nei? Åneeei, ingen hamstring her i gården. Einaste hamstringen eg kjenne te, e den bak låret, høhø. Den som han eldste te Ingebrigtsen slide med. Eg sko rydda i bodå i helgå for å gje plass te alt ø…te skinå. E slutt på skisesongen nå, tenkte eg. Alltid leie av snøen itte påske. Nå e det vår og alt. Blir fint å sitta på terrassen med ei kalde ei denne ukå.

– Fint, det, ja. Du sko ha nok te øve sommaren nå.

– Det e kånå. Hu e så glae i øl, vettdu. Hu e kje alkis, men lige å ta seg et glass eller halvaent, særlig når det e fina veret.

– Åja, ja. Nei, eg bare lurte på om du hamstra. Leste i aviså at de frykta at folk sko hamstra på grunn av streiken. Någen folk e jo sånn at de ska sikra seg sjøl, og så bler det kje nok te andre.

– Neinei. Vett du ka. Sånne folk, de e bare ego. Idiotar. Eg ekje for dødsstraff, så eg meine ikkje de sko vært skutt, men någen piskaslag hadde de jaffall fortjent.

– Såpass? Ja, nei, eg tenkte bare butikkane sko hatt begrensningar på kor møje folk fekk kjøpa. Siden adle vett at det e någen som ikkje greie å styra seg, og som tror at streiken ska vara te neste år.

– Ja, det hadde vært ein goe idé. Sånn det e nå, kan jo folk handla alt de vil.

– Men då hadde vel du slede, du med den handlevognå der?

– Jo, kanskje. Men då konne eg bare kjørt innom flerne butikkar. Må jo ha litt te fina veret. Ellers konne eg drokke vann og. Liga godt det i varmen. Og møje sunnare.

– Du har ennå tid te å ombestemma deg.

– Jada, ska tenka litt på det mens eg går her i butikken. Må bare ha någe dasspapir.