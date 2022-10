Knask eller knep?

DRØSET: Halloween i et pedagogisk lys.

Ha en inkluderende Halloween, prinsippfestet i FNs barnekonvensjon, livsmestring og veganske kostholdsråd.

Letolin

– Knask eller knep!!!!!!

– Oioioioi, for noen små, skumle unger! Der har vi Dracula, vi har et spøkelse og ... ja, hva har du kledd deg ut som? Et slags rør?

– Jeg er en utenlandskabel. Pappa sier det er den skumleste delen av norsk energi- og eksportpolitikk. Egentlig ville jeg være et gjenferd som ble drept av en zombie.

– Akkurat, ja, sånn er det blitt.

– Knask eller knep?

– Ja, har dere noen knep?

– Nei, egentlig ikke. Vi har fått beskjed på skolen om å ha en inkluderende Halloween. Læreren sa at det også måtte gjelde i knaske- eller knepesituasjonen.

– Jaha, ja.

– Og inkluderingen måtte også gjelde sekundærrelasjoner av kortere varighet oppsøkt på bopæl.

– Og det sa læreren?

– Ja, i livsmestringstimen. Vi kan ha det gøy, altså, men ikke på bekostning av andres livsmestering. Forresten, vi har ett knep.

– Ja da tar vi knep.

– Alle barn har rett til helsehjelp, dertil utført av kvalifisert personell innen rimelig tid og i akseptabel avstand til barnets bopæl.

– Hva er det slags knep?

– Vi kan ramse opp FNs barnekonvensjon, med relevant tilleggsinfo. Alle barn har rett til lek, fritid og hvile, alt inen rimelig avstand til bopæl, og et pedago ...

– ... akkurat. Jeg lurer på om vi skal gå over på knask?

– Kun hvis det ikke er til utilbørlig belasting for din person, på din bopæl, eller er - eller kan komme til å bli - en påkjenning for din psykiske helse og/eller krenker deg som individ.

– Ingen fare. Her, ta så mye snop dere vil!

– Tusen takk. Jostein må ha glutenfritt. Familien til Thomas er veganere, så der utgår smågodt med stivelse, sjokolade med kakao fra den tredje verden og alt med fargestoffene E 190, E 231 og E 256. Jeg er hyperallergisk mot nøtter denne måneden, så jeg må ha innpakket snop. Vi kan heller ikke ha noe med spor av egg, hvete, soya, melk, vann eller noe med smak, lukt eller konsistens.

– Ja, nei, da blir der flere konvensjoner fra FN da.

– Alle barn har rett til ...