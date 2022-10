HV-pensjonist med frykt for liten skrift

Han hadde en kompetanse som kunne bli etterspurt.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Han følte seg slett ikke trygg for tiden. Krigen rykket stadig nærmere. Eller mer riktig; frykten for krigen rykket stadig nærmere.

Eller nei. Det han var aller mest redd for, var at Heimevernet, altså HV, skulle få så mange oppdrag med å passe på all slags viktige ting, at de begynte å mangle folk. For hva ville de da gjøre? Ville de for eksempel sette inn en annonse i avisen eller lage en vervingsdans på Tiktok? Nei.

De ville gå etter pensjonistene. De med tung kompetanse i venting og trasking rundt i skauen, på evig jakt etter noen gjenglemte tyskere fra andre verdenskrig, men som til tross for sin enorme erfaring var blitt sparket ut på grunn av alderen.

Han så det for seg. Først ville de ringe. Og ringe. Og ringe. Så ville de kanskje prøve seg med en tekstmelding som åpnet med «hei, du», og deretter noen velvalgte ord om den fantastiske innsatsen hans under alle øvelsene på andre verdenskrig. Og til slutt et ydmykt spørsmål om å ta en bitte liten prat.

Til slutt hadde de ringt på døren. Da hadde de nok fått tak i ham til slutt, under senga eller bak forhenget i dusjen.

Han hadde sagt at «jamen, hallo, jeg har jo gått av, og levert inn alt utstyret, bortsett fra de to øreproppene, som dere sa jeg kunne beholde». Og så hadde de svart at «jomen, nå er Putin så sprø at vi ikke vet hva han kan finne på», og at det derfor var stort behov for å ha et vaktlag utenfor Kiwien på Lagårdsveien.

De fra HV hadde dratt fram loven om HV eller noe, og pekt på noe med så liten skrift at han ville trengt lesebrillene. Der ville det stått at hvis sånn og sånn, russere eller tyskere eller lignende, så kunne også pensjonerte soldater bli dratt fram igjen, for de ville ha erfaring med å stå og henge ved sårbare og kritisk viktige objekter, som i dette tilfellet kunne bety Kiwien på Lagårdsveien.

Og da måtte han ha svart «ok, då, siden det gjelder fedrelandet. Og Kiwi».