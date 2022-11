Qatar alle på vei for?

VM er drid, men VM er bra.

Vi i TV2 og NRK har betalt veldig mye for å vise fotball-VM, verdens største og beste og viktigste sportsbegivenhet. Det blir helt fantastisk, men også veldig dumt og trist.

Vi skal se Messi, Mbappe, De Bruyne og alle de andre verdens beste fotballspillere drible og skåre. Vi skal rive oss i håret og vi skal gråte av glede, men også gråte av sorg over alle de tusener på tusener av gjestearbeidere som har dødd underveis.

Ikke bare har mange tusen dødd, men enda flere tusen, mangfoldige tusen, er blitt utnyttet og underbetalt for at vi skal få det ypperste av fotballunderholdning inn i de tusen hjem.

Noe av det som er verst, er at VM blir arrangert om vinteren, rett før jul, i stedet for om sommeren, som er det vanlige. Men sånn er det når de korrupte Fifa-pampene legger VM til et ondsinnet diktatur.

På den andre siden er det jo veldig positivt at det faktisk er mulig å ha fotball-VM i et muslimsk land, selv om det er forbud mot alkohol og homofile og folk som ikke venter før de er gift. Det er godt gjort, tross alt.

Selv om vi skal kose oss masse i ukene som kommer, må vi aldri glemme hvorfor Qatar fikk VM, og at de har blod på hendene. Vi skal hvine av fryd når Messi dribler en eller annen på rauå og banker ballen i krysset, men ikke ett sekund skal vi fri oss fra tanken om at dette er så feil som det kan bli.

Nå har også Qatar sagt at de skal slutte å forfølge homofile i disse ukene, noe som er kjempebra. Det skal de ha ros for. Men så må vi samtidig spørre dem: Kan dere ikke bare fortsette med å ikke jage de stakkars homoene etterpå også? Det er viktig at de skjønner de verdiene. At homofile er mennesker som alle andre.

Selv om det er mye drid i verden, og spesielt i Qatar, må vi ikke glemme å ha det moro. Alle mennesker trenger noen pustehull i hverdagen. Det fikk aldri de mange tusen gjestearbeiderne som har bygd alle stadionene og veiene og hotellene. De har stått på døgnet rundt, sju dager i uken, i mange år. Såpass skylder vi dem.