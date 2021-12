Maskefallet

DRØSET: Det var den eine kvelden i året han skulle kle seg ut. Så kor var kostymet?

På eit visst tidspunkt hadde han gitt opp, og kjøpt nissekostyme. Det var på mange måtar livet som kom og beit han bak.

Då han var liten, gjekk det pinleg mange år før han klarte å kopla samanhengen mellom at faren alltid var på do då nissen kom på besøk. Oppglødd fortalde han sitt nytømde opphav kva han hadde gått glipp av. At sjølvaste Nissen hadde vore her. Det gjekk altfor lenge før han forstod at nissemaska bare var ei maske.

Så hadde det gått mange år utan nisse.

Så hadde han sjølv fått barn. Og plutseleg var det han alle peika på. Han som måtte kle seg ut. Plutseleg var det han som måtte skaffa seg nissedrakt. Ei drakt han brukte éin kveld annakvart år, sidan svigerfar hadde nødvendig utstyr når dei var der.

Nå var det julaftan igjen, framleis formiddag. Tid for å finna fram utstyret, som låg stua vekk øvst og bakarst i klesskapet på soverommet. Eller. Der var visst ikkje noko nisseutstyr i skapet. Han fann det heller ikkje i noko anna skap. Ikkje i kjellaren. Ikkje på loftet.

Han ringde faren, sjølvaste gamlenissen, på eit vis. Det var visst ganske skralt der også, men han skulle ta med det han hadde.

Då han utpå kvelden pakka opp utstyret frå ein gammal, grå tursekk, fann han eit par eldgamle masker. Gammalmannsmaskene han sjølv hadde latt seg lura av. Men det var nesten ein generasjon sidan det var elastisitet i strikken som skulle halda maska på plass. Nå var det bare ein tynn, vesal tråd.

Her var heller ikkje noko drakt eller klede han kunne bruka. Han måtte verkeleg improvisera.

Han monterte maska så godt han kunne med ein kombinasjon av den slappe tråden og ei nisselue for barn. Sidan det ikkje var nokon spegel i kjellarboda, ante han ikkje korleis det såg ut. Det einaste raude klesplagget han fann, var overdelen av den gamle markadressen. «Swix», stod det på dette nissebrystet.

Så gjekk han opp, banka på døra, ropte Ho-ho-ho og lurte på om det var nokon snille barn her.

Frå same sekund kjente han at maska var i ferd med å ramla av.