Nyttårsforsett med mening, bidra for barn og unge

DEBATT: 2022 er frivillighetens år. La det bli ditt nyttårsforsett å melde deg som frivillig eller bidra for barn og unge på annen måte, du også!

«Du har kanskje tenkt tanken mange ganger – at du ønsker å gjøre noe for barn og unge, men ikke helt kommet i gang? La dette bli ditt nyttårsforsett for 2022», skriver Helen Ingebretsen.

Helen Ingebretsen Seksjonsleder, lokal frivillighet og arbeid for barn i Redd Barna

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Det viktigste for barns trivsel og utvikling er at barna er omkranset av trygghet, kjærlighet og god omsorg, både hjemme, i barnehagen, på skolen og på fritidsarenaen. Dette er en rettighet alle barn har – at de skal være trygge og beskyttet.

Samtidig har barn rett på lek og fritid, og som voksen er det mye du kan gjøre for å bidra til å gi barn en god hverdag.

Her er ti tips til deg som ønsker å bidra frivillig til barn og ungdommers hverdag:

1. Meld deg som FAU- eller SU-representant, eller klassekontakt. Ved å engasjere deg i barnas og ungdommenes barnehage- og skolegang bidrar du inn i hverdagen deres og blir trolig bedre kjent med andre foresatte.

2. Meld deg som trener eller lagleder i idrettslaget. Mange klubber sliter med trenerrekruttering. Er du forelder, er dette en meningsfull måte å bidra både for dine egne barns og klassekameratenes fritid, og du trenger slett ikke være en superatlet selv for å bidra.

3. Undersøk i din kommune om kommunen eller organisasjoner/foreninger lokalt organiserer aktiviteter du som frivillig kan delta på.

4. Arranger dugnad på skolen, i barnehagen, i idrettsklubben eller på lekeplassen i borettslaget – og still som en hovedregel alltid opp på slike initiativ når de kommer. Ved å bidra til dette, bidrar du positivt til barna og ungdommenes hverdag og fellesskap.

5. Hvis du har mulighet, kjøp lodd eller kakebokser når barn og unge selger til sine aktiviteter.

6. Meld deg inn i en organisasjon som jobber for barns rettigheter og oppvekstvilkår.

7. Bidra frivillig i en organisasjon som jobber for barns rettigheter og oppvekstvilkår.

8. Engasjer deg i lokalpolitikken. Engasjer deg for å sikre gode oppvekstvilkår for alle barn i din kommune, uavhengig av hvilken sosial bakgrunn eller økonomisk situasjon barna lever i.

9. Gi et bidrag til en hjelpeorganisasjon som jobber for barn på flukt eller barn i krig.

10. Bry deg om hvordan barn og ungdom har det. Mange barn og unge har det vanskelig, og noen utsettes dessverre for vold og overgrep. Ikke se bort dersom du mistenker at et barn ikke har det bra, men bry deg.

