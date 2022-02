Enkle regler for valentin- og morsdag

Drøset: Dere har sikkert full kontroll, altså, men jeg vil bare minne om at det snart er både valentindag og morsdag igjen.

Det bør selvsagt serveres sjokolade på morsdagen, og på valentindagen.

Slapp av, verken morsdag eller valentindag er noe dere menn trenger å stresse voldsomt med, slik dere sikkert også har fått beskjed om fra deres bedre halvdeler. Hvis dere bare husker å følge dette settet med veldig enkle regler, går det nok bra:

* Hvis du følte at uttellingen på farsdagen ikke var noe å skrive hjem om, er dette på ingen måte anledningen til å ta det opp. Egentlig er ingen dag en god dag for å ta opp dette, men spesielt denne dagen er dårlig egnet. Her er det derimot om å gjøre å gå foran med et godt eksempel.

* Når hun sier at valentindagen er noe amerikansk tull som handelsstanden har funnet opp for å selge oss masse rot vi ikke trenger, skal du nikke og være enig, før du går ut og kjøper blomster og sjokolade bare for å være på den sikre siden.

* Akkurat det samme gjelder for morsdagen.

* Dette er ikke anledningen til å kverulere over konseptet med kort, og hvorfor noe så meningsløst skal ledsage enhver gave. Den kampen kan du like godt anse som tapt.

* Du kan godt gi ungene en vennlig påminnelse om at det snart er morsdag, men du må også sørge for at de faktisk har noe mer å overrekke enn tegninger eller annen rabe de har produsert selv.

* Det gjør ikke noe om du disker opp med en fancy frokost, lunsj, middag eller helst alt dette, begge disse dagene. Det er også godkjent å bestille bort på en bedre restaurant.

* Selv om hun sier at hun godt kan ta oppvasken, kan hun sikkert godt sitte i sofaen med et glass vin også.

* Bare legg fra deg den tanken du akkurat hadde om å slå sammen disse to dagene. Det er den dårligste ideen du har hatt til nå i år.