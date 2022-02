Å veie, har vekt, har våknet

I de tusen hjem finnes det badevekter som lyver.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Kjære Justervesenet

Vi har en badevekt i huset. Den har vi hatt så lenge at jeg har glemt ut når vi kjøpte den, eller om noen fikk den til jul eller noe.

Jeg har ikke brukt den mye, bare innimellom. Og helst bare når jeg har følt meg robust nok til å få sannheten grått på grått i displayet der nede.

I den tiden vekten har stått til tjeneste hjemme hos oss, har det gått jevnt nedover, altså oppover. Noen positive overraskelser har det vært, men de har stort sett vært uforklarlige, og derfor ikke blitt tatt helt på alvor.

For det skal ikke legges skjul på at tilliten til denne badevekten alltid har vært meget skjør.

Grunnen til at jeg likevel noen ganger, men veldig sjelden, har lagt fra meg mobilen, alt av klær, klippet neglene og stusset skjegget, og så steget opp på dette såkalte sannhetsvitnet, har vært troen på at vekten iallfall har vært konsekvent.

At hvis den viste feil, for eksempel et par kilo i den ene eller andre retningen, så ville den feilen også være der neste gang. Og dermed ville jeg i det minste få en pekepinn på hvor det bar, ikke nødvendigvis hvor galt det var.

Men her om dagen gjorde jeg en viktig oppdagelse. Jeg visste fra før at vekten kunne gi litt ulike svar alt etter hvor på badegulvet den ble plassert. Denne gangen prøvde jeg den i flere rom. Forskjellen var på fem kilo. Noe som tilsvarer nesten ni Grandiser. Ikke en liten skandale, med andre ord.

Og det er her dere i Justervesenet kommer inn. Dere tester og godkjenner alt av sånne måle-ting. Dere gir mål mening, som dere sier selv.

Vi er mange som trenger et solid svar i ny og ne. Det kan bety forskjellen på en joggetur og en økt i sofaen med chips og øl. Mange har sprunget ut i panikk etter en dårlig vekt-opplevelse. Hvor mange unødvendige joggeturer som har funnet sted, vet ingen. Men vi snakker trolig om runder rundt ekvator.

Her har Justervesenet en jobb å gjøre. Og dere kan begynne hos meg. Takk.