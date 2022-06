Gravelegning

I fem uker hadde han hatt gravemaskin.

Hver dag i fem uker hadde gravemaskinen stått der til fri disposisjon.

Han hadde selvsagt benyttet seg av tilbudet så ofte han kunne. For å grave grøft, grave hull, flytte på steiner, flytte på jord, grave opp stubber og røtter, og alt man kan tenke seg å bruke en gravemaskin til.

Fem fine uker sammen med gravemaskinen, på det livsvarige oppussingsobjektet på ei øy i Ryfylke som definitivt ikke var Fogn, og som aldri ville bli det.

Han hadde hatt enkelte rammer. Magnoliaen, for eksempel, kunne han ikke røre. Heller ikke pinnene som en gang kanskje ville bli til ripsbusker, hasseltreet og støttemuren av lødd stein. Og et par hundre påskeliljer som lå skjult under jorda rundt omkring. Heller ikke huset burde han grave i.

Noen sammenstøt hadde det jo blitt, men de fleste var med kånå. Når han først hadde en gravemaskin til odel og leie, var det viktig å utnytte muligheten til å grave det som kunne graves. Når han var ferdig med et graveprosjekt, var det viktig å finne på et nytt.

Han var fornyelsesmannen. Kånå, derimot, drømte seg helst tilbake mange tiår før sin egen fødsel.

Det var ikke den ting en gravemaskin ikke kunne gjøre, bortsett fra å rive opp magnoliaer.

Hvorfor han likte å røske opp i ting som hadde ligget der i flere tiår, med en jernhest på diesel, var ikke godt å vite. Han brydde seg egentlig ikke om hvor lenge røttene eller steinene eller jorda hadde ligget der urørt før han kom og ødela alt, bare det ble gravd opp og flyttet på.

En psykolog han traff på en foreldresamling, hadde kalt ham gravemaskin-fetisjist. Det hadde han aldri tenkt på før, at dette kanskje var legningen hans, en del av regnbuen. Før hadde han tenkt at det lå nedarvet i ham etter at forfedrene hadde gravd i jorda i tusenvis av år før ham, men da uten hjelp fra fossilt drivstoff.

Nå var det uansett slutt. Han hadde gravd opp det meste av eiendommen, utenom magnoliaen. Snart måtte han finne ut hva mer han trengte gravemaskin til.