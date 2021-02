Fyr med koll!

DRØSET: Nå må det ble slott på denne kolden. Polakkene våre gjør jo ikke aent enn å fyre i peisene våre nå, å hadde det ikke vert for atte vi kan fyre med koll i kaminene, så hadde vi dødd.

arild i.

Nå e der jo noen så syns atte det e fint med sne å is å kalde dager og, å je har sett det, atte der e flere enn de så har en hond så de må ud med, så har vert ude å spasert disse dagene.

Selv syns je atte det kan ble litt i kjøligste laget, så hjemme hos osser har vi send ud polakkene våre til å gå tur for oss rondt Mosikken, når det har vert på det kaldeste.

Von Winckelhumpen så e medlem av Miljøpartiet De Galne, har holdt på å få longebetennelse, for det atte han har bestemte det, atte hjemme hos de, så ska de ikke fyre i hverken peisene eller kaminene, med hverken koll eller ved, for det atte det forurense så voldsomt, atte alle komme til å krepere av det.

Je vil da heller dø gode å varme, enn av å fryse i hjel.

Nei, så an sa det, von Winckelhumpen, her så an va innom i døren en eftermiddag så an hadde vert nede ved Stokkenvannet, det lille, å tisst med kongepoddelen Frederic, den hjernedøde kjøteren, atte va det ikke for det atte an kom til å varme opp hele Jorden med å fyre i peisen på kalde dager, så hadde an ikke vert så redde for det, men hvem vil atte der ska ble varmere?

Å da sa je det til an, atte det vil jaffal je, for bler der kaldere nå så vet je ikke hva je ska finne på, å ikke går det an å reise til et varmere klima heller, nå så der e sånnen coronen å allslags, å atte litt globalere oppvarming bare må ver av det gode.

Derfor så har vi akkorat fått levert et lastebillass med koll, så polakkene våre holde på å bere inn i kjelleren nå, for kollet må jo ikke fryse, å så kan de dele døgnet mellom seg å gå fyringsvakter, sånn atte vi jaffal holde en liden lonk i huset.

Da gjør jaffal vi vårt, for atte det ska gå mod varmere tider.

Je tror nesten je må sedde meg foran peisen med en liden jinn, nå allså. Å ta et ollpledd rondt meg.